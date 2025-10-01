Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है

Shah Rukh Khan and Kajol Must Watch Films: इन फिल्मों में शाहरुख और काजोल ने अलग-अलग किरदार निभाए और दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्में दी हैं। पुराने और नए फैन्स दोनों उनकी केमिस्ट्री और एक्टिंग के दीवाने हैं।

By: Ananya verma | Published: October 1, 2025 7:00:49 PM IST

Follow us on
Google News
Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
1/9

शाहरुख और काजोल की जोड़ी

शाहरुख खान और काजोल बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन‑स्क्रीन जोड़ी हैं। इनकी केमिस्ट्री ने कई फिल्में हिट बनाई और दर्शकों का दिल जीत लिया।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
2/9

बाज़ीगर (1993)

शाहरुख ने इस फिल्म में एंटी-हीरो का किरदार निभाया, जो बदला लेना चाहता था।
काजोल ने प्रेमिका का रोल किया। यह थ्रिलर-रोमांस आज भी यादगार है।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
3/9

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)

राज और सिमरन की कहानी ने पूरे भारत और विदेश में दिल जीत लिया। यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
4/9

कुछ कुछ होता है (1998)

दोस्ती, प्यार और दूसरी मौके की कहानी। काजोल की भावनात्मक और खेल-कूद वाली एक्टिंग के साथ शाहरुख का आकर्षण फिल्म को **मॉडर्न क्लासिक** बनाता है।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
5/9

कभी खुशी कभी ग़म (2001)

परिवार, भावनाएँ और भव्य सेट‑अप के साथ यह फिल्म फैमिली ड्रामा का बेहतरीन उदाहरण है। शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी ने इसे और भी खास बनाया।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
6/9

करन अर्जुन (1995)

फिल्म में पुनर्जन्म, बदला और रोमांस का मिश्रण है।शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने एक्शन और भावनाओं में चार चांद लगा दिए।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
7/9

दिलवाले (2015)

लंबे समय बाद यह जोड़ी वापस आई। रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री पुराने और नए फैन्स दोनों को मोह लेती है।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
8/9

माई नेम इज़ खान (2010)

शाहरुख ने अस्पर्ज़र सिंड्रोम वाले व्यक्ति का किरदार निभाया।
काजोल ने सहायक पत्नी की भूमिका निभाई। इनकी **भावपूर्ण एक्टिंग** ने पूरी दुनिया में दर्शकों को प्रभावित किया।

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

यह सामग्री केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और घटनाएँ फिल्मों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। लेखक या वेबसाइट किसी भी व्यक्तिगत राय या तथ्यगत त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

Tags:
bollywood hitsbollywood romanceDDLJK3GKajolshah rukh khanShah Rukh Khan Moviessrk kajol moviessrk movies
Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery
Bollywood की सुपरहिट जोड़ी: DDLJ से लेके Dilwale तक SRK और Kajol ने वो फिल्में जो फैन्स के दिल में आज भी ज़िंदा है - Photo Gallery