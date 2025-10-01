The Taj Story: परेश रावल ने अपनी आने वाली फ़िल्म से जुड़े विवादों पर दिया ऐसा बड़ा बयान सुनकर आप भी रहे जाएँगे दंग!
Paresh Rawal Upcoming Film The Taj Story: फ़िल्म “थे ताज स्टोरी” रिलीज़ से पहले विवादों में आ गई थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगे थे। लेकिन एक्टर परेश रावल ने स्पष्ट किया कि यह फ़िल्म किसी धार्मिक मामले से जुड़ी नहीं है और इसका आधार केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर है।
फ़िल्म का नाम और विवाद
फ़िल्म: थे ताज स्टोरी, रिलीज़ से पहले ही इस फ़िल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
सोशल मीडिया पर बहस
सोशल मीडिया पर लोग इस फ़िल्म को धार्मिक दृष्टिकोण नजरिये से देखने लगे और बहस शुरू हो गई।
परेश रावल का क्लेरिफिकेशन
एक्टर परेश रावल ने इस विवाद पर सफाई दी और ट्वीट किया कि फ़िल्म किसी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है।
फ़िल्म की कहानी
फ़िल्म में दावा नहीं किया गया कि ताज महल कोई शिव मंदिर है। यह सिर्फ़ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कहानी है।
दर्शकों से अनुरोध
परेश रावल और मेकर्स ने लोगों से अनुरोध किया कि फ़िल्म देखने के बाद अपनी राय बनाएं।
मुख्य कलाकार
फ़िल्म में परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता ख़ान, स्नेहा वाघ, नामित दास जैसे कलाकार हैं।
लेखक और निर्देशक
फ़िल्म को तुषार और अमरीश गोयल ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है।
रिलीज़ की तिथि
यह फ़िल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
नतीजा
फिल्म विवादों से अलग है और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। दर्शक इसे देखकर ही अपनी राय बनाएं।
Disclaimer
यह जानकारी केवल समाचार और मनोरंजन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और घटनाएँ फ़िल्म के प्रचार और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। लेखक या वेबसाइट किसी भी व्यक्तिगत राय या तथ्यगत त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है।