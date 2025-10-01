The Taj Story: परेश रावल ने अपनी आने वाली फ़िल्म से जुड़े विवादों पर दिया ऐसा बड़ा बयान सुनकर आप भी रहे जाएँगे दंग!

Paresh Rawal Upcoming Film The Taj Story: फ़िल्म “थे ताज स्टोरी” रिलीज़ से पहले विवादों में आ गई थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगे थे। लेकिन एक्टर परेश रावल ने स्पष्ट किया कि यह फ़िल्म किसी धार्मिक मामले से जुड़ी नहीं है और इसका आधार केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर है।