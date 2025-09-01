सिनेमा पर 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक चलने वाली ये क्लासिक बॉलीवुड फिल्में बनी सबसे लंबी और यादगार फिल्मों में से एक

Must Watch Bollywood Movies: भारतीय सिनेमा में कई ऐसी लंबी फिल्में बनी हैं जो अपनी कहानी और प्रस्तुति के कारण खास मानी जाती हैं। इनमें गोविंद निहलानी की तमस (5 घंटे 20 मिनट), जे.पी. दत्ता की LOC कारगिल (4 घंटे 15 मिनट), राज कपूर की मेरा नाम जोकर (4 घंटे) और अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर (5 घंटे से ज्यादा) शामिल हैं। ये फिल्में सिर्फ लंबी होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने सामाजिक संदेश, देशभक्ति, भावनाओं और यथार्थवादी अंदाज के कारण दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी हैं।