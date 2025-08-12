Huma Qureshi traditional look: फैशन की दुनिये में रखना है कदम ? तो हुमा क़ुरैशी से इंस्पायर्ड पहने ये स्टाइलिश आउटफ़िट्स

Huma Qureshi Traditional looks: हुमा कुरैशी ने अपने फैशन सेंस से हर बार दिल जीता है। उन्होंने पीले रंग के सूट से लेकर पिंक और वाइन कलर के तीन-पीस आउटफिट्स तक, हर लुक में अपनी खूबसूरती और स्टाइल का जलवा बिखेरा है। हर बार हुमा अपने आउटफिट्स में ज्वेलरी और मेकअप के सही तालमेल से परफेक्ट बैलेंस बनाती हैं, जो उनके फैशन आइकन बनने की वजह है।