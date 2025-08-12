  • Home>
Huma Qureshi traditional look: फैशन की दुनिये में रखना है कदम ? तो हुमा क़ुरैशी से इंस्पायर्ड पहने ये स्टाइलिश आउटफ़िट्स

Huma Qureshi Traditional looks: हुमा कुरैशी ने अपने फैशन सेंस से हर बार दिल जीता है। उन्होंने पीले रंग के सूट से लेकर पिंक और वाइन कलर के तीन-पीस आउटफिट्स तक, हर लुक में अपनी खूबसूरती और स्टाइल का जलवा बिखेरा है। हर बार हुमा अपने आउटफिट्स में ज्वेलरी और मेकअप के सही तालमेल से परफेक्ट बैलेंस बनाती हैं, जो उनके फैशन आइकन बनने की वजह है।

By: Ananya verma Last Updated: August 12, 2025 17:49:16 IST
1/7

हुमा क़ुरैशी का रॉयल ट्रेडिशनल लुक (Huma Qureshi royal traditional look

हुमा क़ुरैशी का ये लुक ग्रेसफुल स्टाइल का शानदार उदाहरण है। उन्होंने चमकीला पीला रंग का सूट पहना है, जो उनके लीक में पॉजिटिविटी जोड़ था है। सूट पर हल्की कढ़ाई और मैचिंग दुपट्टा इसे फेस्टिव और एलिगेंट टच देता है। भारी झुमके और चूड़ियाँ उनके लुक की और भी खूबसूरत बना रही है। न्यूड मेकअप और खुले बाल इस पूरे लुक में बैलेंस ला रहे है।

2/7

थ्री पीस पिंक ड्रेस (Huma Qureshi Elegant modern look)

हुमा क़ुरैशी का ये मॉडर्न और एलिगेंट स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उन्होंने थ्री पीस पिंक कलर ड्रेस पहनी हुई है, जिस में मैचिंग शृग, टॉप और स्कर्ट है। इसके साथ पहने हुए हैवी ईयररिंग्स इस लुक में ग्लैम और रॉयल टच दे रहे है।

3/7

पोनीटेल में हुमा का क्लासी लुक (Huma qureshi classy look)

हुमा क़ुरैशी का ये लुक बेहद स्टाइलिश है। उन्होंने वाइन कलर का थ्री पीस ऑउटफिट पहना है, जिस में क्रॉप टॉप, शृग और स्कर्ट है। उनका पोनीटेल हेयरस्टाइल लुक को क्लीन और शार्प बनाता है, वही सिंपल लेकिन खूबसूरत ईयररिंग्स उनके स्टाइल में एक निखार जोड़ रहे है।

4/7

हुमा का शाही लुक (Huma qureshi in indian attire)

हुमा का ये लुक ट्रेडिशनल और रॉयल्टी का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भरी कढ़ाई वाला सूट पहना है, जिस में डिटेल और भारी बॉर्डर वाली दुपट्टा शामिल है। अपने बालों की छोटी में बांधकर उन्होंने लुक की सिंपल और एलिगेंट बनाया है। ऑक्सीडाइज्ड झुमके, अंगूठी और चूड़ियाँ उनके ऑउटफिट में एक अलग ही चार्म और स्टाइल डाल रही है।

5/7

पर्पके क्रॉप जैकेट और स्कर्ट (Huma Qureshi modern look)

हुमा क़ुरैशी का ये लुक मॉडर्न और स्टाइलिश है। उन्होंने पर्पल कलर का क्रॉप जैकेट टॉप पहना है, जो उनके लुक में एक ट्रेंडी और फ्रेश टच ऐड कर रहा है। इसके साथ स्कर्ट और ईयररिंग्स लुक को और भी आकर्षक बना रहे है।

6/7

ब्लैक सूट (Huma qureshi classy and elegant look)

हुमा का वायर ब्लैक सूट लुक बेहद स्टाइलिश और सिंपल है। जिस में सफ़ेद डिज़ाइन उनकी सुंदरता को निखार रहा है। सूट के साथ सफ़ेद झुमके और रिंग जो ऑउटफिट को एक एलिगेंट और मॉडर्न टच देते है।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ फैशन और मनोरंजन के लिए है। इसमें जो बातें और तस्वीरें हैं, वे सभी खुले स्रोतों से ली गई हैं। हमारा मकसद किसी की निजी बातों में दखल देना या उन्हें ठेस पहुँचाना नहीं है। हुमा कुरैशी की प्राइवेसी और सम्मान का ध्यान रखा गया है। इसे सिर्फ फैशन के नजरिए से देखें।

