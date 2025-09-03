कभी यह एक्ट्रेस थी Ranbir Kapoor की डेंटिस्ट, अपने लुक्स से लेकर ठुमकों के लिए हैं सोशल मीडिया पर हिट

Dhanashree Verma: धनाश्री वर्मा ने पहले डेंटिस्ट की पढ़ाई की और काम भी किया। बाद में, उन्होंने इसे छोड़कर डांस और कोरियोग्राफी को अपना करियर बना लिया। अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बाद, वह सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो गईं। उनके डांस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, और वह कई ब्रांड्स के साथ भी काम करती हैं। उनकी सफलता और कड़ी मेहनत ने उन्हें आज एक जानी-मानी शख्सियत बना दिया है।