कभी यह एक्ट्रेस थी Ranbir Kapoor की डेंटिस्ट, अपने लुक्स से लेकर ठुमकों के लिए हैं सोशल मीडिया पर हिट
Dhanashree Verma: धनाश्री वर्मा ने पहले डेंटिस्ट की पढ़ाई की और काम भी किया। बाद में, उन्होंने इसे छोड़कर डांस और कोरियोग्राफी को अपना करियर बना लिया। अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बाद, वह सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो गईं। उनके डांस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, और वह कई ब्रांड्स के साथ भी काम करती हैं। उनकी सफलता और कड़ी मेहनत ने उन्हें आज एक जानी-मानी शख्सियत बना दिया है।
धनाश्री वर्मा का जन्म और शुरुआती करियर
धनाश्री वर्मा कि शिक्षा और पहला काम
धनाश्री वर्मा ने नवी मुंबई के डी वाई पाटिल डेंटल कॉलेज से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की। अपनी डांस एकेडमी शुरू करने से पहले, उन्होंने डेंटिसिमो डेंटल केयर एंड स्पा में एक डेंटिस्ट के रूप में काम किया।
धनाश्री वर्मा ने कि रणबीर कपूर से मुलाकात
एक यूट्यूब व्लॉग में उन्होंने बताया कि जब वह डेंटिस्ट के रूप में काम कर रही थीं, तब बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर एक बार डेंटल चेक-अप के लिए उनके पास आए थे।
धनाश्री वर्मा ने खोली कोरियोग्राफी एकेडमी
डांस और कोरियोग्राफी में अपना करियर बनाने के लिए, उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी 'द धनाश्री वर्मा कंपनी' शुरू की, जहाँ वह बॉलीवुड-स्टाइल कोरियोग्राफी सिखाती हैं।
धनाश्री वर्मा कि मशहूर डांस वीडियोज़
उनके कुछ सबसे लोकप्रिय डांस वीडियो में जस्सी गिल के साथ "ओये होये होये" (140 मिलियन से ज्यादा व्यूज) और "छोगड़ा तारा" (70 मिलियन से ज्यादा व्यूज) शामिल हैं।
धनाश्री वर्मा कि नेट वर्थ और पहचान
एक सफल उद्यमी के रूप में, उन्होंने कई ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप हासिल की हैं। उनकी अनुमानित नेट वर्थ 24 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है, जो उनकी सफलता को दर्शाता है।
