Bipasha Basu Iconic songs: गर्म चाय की पियाली से लेके, मेरे हाथ में जैसे गानों तक बिपाशा ने दिए धमाकेदार पार्टी सोंग्स
Bipasha Basu Iconic songs: बिपाशा बसु बॉलीवुड की एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय और ग्लैमरस लुक से फिल्मों में खास पहचान बनाई है। बिपाशा को उनके बोल्ड अंदाज और फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। वे केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि फैशन आइकन और फिटनेस प्रेरणा भी हैं। इन्होंने अपने करियर में कई सारे आइटम सोंग्स भी दिए है। इन में से कुछ यहाँ दिए है।
बीड़ी जलाइले (beedi jalaile)
"बीड़ी जलाइले" ओमकारा फिल्म का एक लोकप्रिय गाना है, जिसे विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया था और गुलजार ने लिखा था। इस गाने को सुखविंदर सिंह, संगीता सावंत और माशा अली ने गाया है और बिपाशा बसु पर फिल्माया गया है. यह गाना फिल्म में एक आइटम नंबर के रूप में पेश किया गया था गाने को फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में दिखाया गया है, जहां बिपाशा बसु का किरदार, बिल्लो, एक सभा में "बीड़ी जलाइले" गाती है और नाचती है.
फूंक दे (phoonk de)
बिपाशा बसु का गाना "फूंक दे" एक दमदार और एनर्जेटिक ट्रैक है, जिसने रिलीज़ होते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस गाने में बिपाशा की दमदार आवाज़ और जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो इसे और भी खास बनाता है।
गरम चाय की प्याली (garam chai ki pyali)
बिपाशा बसु का गाना "गरम चाय की प्याली" बहुत ही प्यारा और आरामदायक गीत है। इस गाने में चाय की प्याली की गर्माहट और सुकून को दिखाया गया है। बिपाशा की आवाज़ में मिठास है जो दिल को छू जाती है। गाने की धुन भी बहुत सुरीली और आसान है।इस गाने के वीडियो में बिपाशा बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश दिखती हैं।
मेरे हाथ में (Mere haath mein)
बिपाशा बसु का गाना "मेरे हाथों में" बहुत ही प्यारा और रोमांटिक गीत है। इस गाने में प्यार की खूबसूरत बातें बताई गई हैं। बिपाशा की आवाज़ और उनके अंदाज़ से यह गाना और भी खास लगتا है। गाने की धुन मीठी और आराम देने वाली है, जिससे सुनकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में बिपाशा बहुत सुंदर और स्टाइलिश दिखती हैं।
अंदर आना मन है (Ander aana mana hai)
बिपाशा बसु का गाना "अंदर आना मना है" एक फुल एनर्जी और ग्लैमरस ट्रैक है जो पार्टी और डांस के लिए परफेक्ट है। इस गाने में बिपाशा का स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज साफ़ नजर आता है। गाने की बीट्स और रिदम इतनी मज़ेदार हैं कि सुनने वाले खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते।
