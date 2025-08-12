Bipasha Basu Iconic songs: गर्म चाय की पियाली से लेके, मेरे हाथ में जैसे गानों तक बिपाशा ने दिए धमाकेदार पार्टी सोंग्स

बीड़ी जलाइले (beedi jalaile)

"बीड़ी जलाइले" ओमकारा फिल्म का एक लोकप्रिय गाना है, जिसे विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया था और गुलजार ने लिखा था। इस गाने को सुखविंदर सिंह, संगीता सावंत और माशा अली ने गाया है और बिपाशा बसु पर फिल्माया गया है. यह गाना फिल्म में एक आइटम नंबर के रूप में पेश किया गया था गाने को फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में दिखाया गया है, जहां बिपाशा बसु का किरदार, बिल्लो, एक सभा में "बीड़ी जलाइले" गाती है और नाचती है.