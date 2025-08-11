  • Home>
  • Gallery»
  • Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार।

Avneet Kaur, नाम तो अपने जरूर सुना होगा। क्योंकी, ये नाम आपको सिर्फ instagram पर ही नहीं बल्कि, youtube और यहाँ तक की फिल्मों में भी आपको ये चेहरा और नाम देखने को मिलेगा और सुनेगा। हाल ही में Avneet Kaur ने अपनी इंस्टाग्राम पर वाइट कलर की ड्रेस में कुछ तस्वीरें डाली है, जिन्हे देख कर आप भी इनके फैन जरूर बन जायेंगे। 

By: Ananya verma Last Updated: August 11, 2025 11:50:01 IST
Follow us on
Google News
Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
1/7

वाइट ड्रेस मेंअवनीत कौर (Avneet Kaur in white dress)

अवनीत कौर, सिर्फ एक जानी मानी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि, एक डांसर , एक्ट्रेस और यहाँ तक की influencer भी है। avneet कौर आज कल की जनरेशन को अपने स्टाइल और अंदाज से खूब आकर्षित करती है।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
2/7

अपने ब्लू बैग को फ्लॉन्ट करते हुए (Avneet Flaunting her blue bag)

यहाँ अवनीत अपना ब्लू कलर का बैग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है और साथ ही अपने ड्रेस को भी। आज कल अवनीत कौर अपने लुक को लेके काफी चर्चा में है। जैसे कि उनका ये वाइट ड्रेस वाला लुक instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
3/7

अवनीत कौर का क्यूट अंदाज (Avneet kaur's cute style)

यहाँ अवनीत ने एक कैंडिड पोज देने की कोशिश की है। अवनीत अपने करियर के शुरुवात से चर्चा में रहती है। न ही सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए बल्कि अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
4/7

अवनीत कौर का स्लीक बन हेयरस्टाइल (Avneet kaur Sleek bun hairstye)

इस फोटो में आप देख सकते है की , अवनीत ने अपने वाइट ड्रेस और ब्लू बैग के साथ एक स्लीक बन बनाया हुआ है। जो उनके लुक एक मॉडर्न और elegant लुक दे रहा है।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
5/7

किलर स्माइल और हॉट लुक (Avneet kaur hot look)

अवनीत ने इन बीते सालो में अपने आप पर काफी काम किया है। फिटनेस से लेके फैशन सेंस तक, उन्होंने अपने आपको दर्शको का favorite बनाने की पूरी कोशिश की और आज वो इस कोशिश में कामयाब हो गयी है।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
6/7

अवनीत का रेट्रो मोमेंट (Avneet Kaur retro moment)

यहाँ पर अवनीत ने अपनी फोटो को ब्लैक एंड वाइट करके instagram पर अपलोड किया है।अवनीत जहाँ भी गयी है, जिस भी फील्ड में उत्तरी है उन्होंने अपनी भूमिका खूब बखूबी निभाई है और फंस ने इनके काम को और इनको खूब सरहाया है।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

इस लेख/पोस्ट में दी गई जानकारी केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरें और सामग्री संबंधित सोशल मीडिया/इंस्टाग्राम अकाउंट या सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं, जिनका कॉपीराइट उनके मूल मालिकों के पास सुरक्षित है। हम किसी भी प्रकार से किसी की निजता (Privacy) का उल्लंघन करने या अफवाह फैलाने का इरादा नहीं रखते। पाठकों से अनुरोध है कि सामग्री को केवल जानकारी के रूप में लें और किसी भी अनुचित टिप्पणी या दुरुपयोग से बचें।

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार। - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?