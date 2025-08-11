Avneet kaur के इन Instagram लुक्स नें मचाया इंटरनेट पर तहलका, कमेंट्स में बरसाया फैन्स ने ढेर सारा प्यार।
Avneet Kaur, नाम तो अपने जरूर सुना होगा। क्योंकी, ये नाम आपको सिर्फ instagram पर ही नहीं बल्कि, youtube और यहाँ तक की फिल्मों में भी आपको ये चेहरा और नाम देखने को मिलेगा और सुनेगा। हाल ही में Avneet Kaur ने अपनी इंस्टाग्राम पर वाइट कलर की ड्रेस में कुछ तस्वीरें डाली है, जिन्हे देख कर आप भी इनके फैन जरूर बन जायेंगे।
वाइट ड्रेस मेंअवनीत कौर (Avneet Kaur in white dress)
अवनीत कौर, सिर्फ एक जानी मानी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि, एक डांसर , एक्ट्रेस और यहाँ तक की influencer भी है। avneet कौर आज कल की जनरेशन को अपने स्टाइल और अंदाज से खूब आकर्षित करती है।
अपने ब्लू बैग को फ्लॉन्ट करते हुए (Avneet Flaunting her blue bag)
यहाँ अवनीत अपना ब्लू कलर का बैग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है और साथ ही अपने ड्रेस को भी। आज कल अवनीत कौर अपने लुक को लेके काफी चर्चा में है। जैसे कि उनका ये वाइट ड्रेस वाला लुक instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है
अवनीत कौर का क्यूट अंदाज (Avneet kaur's cute style)
यहाँ अवनीत ने एक कैंडिड पोज देने की कोशिश की है। अवनीत अपने करियर के शुरुवात से चर्चा में रहती है। न ही सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए बल्कि अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी।
अवनीत कौर का स्लीक बन हेयरस्टाइल (Avneet kaur Sleek bun hairstye)
इस फोटो में आप देख सकते है की , अवनीत ने अपने वाइट ड्रेस और ब्लू बैग के साथ एक स्लीक बन बनाया हुआ है। जो उनके लुक एक मॉडर्न और elegant लुक दे रहा है।
किलर स्माइल और हॉट लुक (Avneet kaur hot look)
अवनीत ने इन बीते सालो में अपने आप पर काफी काम किया है। फिटनेस से लेके फैशन सेंस तक, उन्होंने अपने आपको दर्शको का favorite बनाने की पूरी कोशिश की और आज वो इस कोशिश में कामयाब हो गयी है।
अवनीत का रेट्रो मोमेंट (Avneet Kaur retro moment)
यहाँ पर अवनीत ने अपनी फोटो को ब्लैक एंड वाइट करके instagram पर अपलोड किया है।अवनीत जहाँ भी गयी है, जिस भी फील्ड में उत्तरी है उन्होंने अपनी भूमिका खूब बखूबी निभाई है और फंस ने इनके काम को और इनको खूब सरहाया है।
