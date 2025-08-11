Pooja Hegde कि हॉटनेस और बोल्ड़ अंदाज देख, फैन्स और कैमरे थमें रहे गए उन्ही पर।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी और तस्वीरें केवल मनोरंजन व फैशन अपडेट के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। किसी भी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुँचाना या अपमानित करना इसका उद्देश्य नहीं है। सभी तस्वीरें व जानकारी सार्वजनिक स्रोतों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली गई हैं, जिनका कॉपीराइट संबंधित मालिकों के पास सुरक्षित है।