  • Pooja Hegde कि हॉटनेस और बोल्ड़ अंदाज देख, फैन्स और कैमरे थमें रहे गए उन्ही पर।

Pooja Hegde कि हॉटनेस और बोल्ड़ अंदाज देख, फैन्स और कैमरे थमें रहे गए उन्ही पर।

Pooja hegde, अपने रंगीन अंदाज और ख़ूबसूरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर हम उनके लुक्स की बात करे तो, उससे तो उन्होंने सबको ही अपना दीवाना बना रखा है। तो चलिए देखते है, की क्या आप भी इन तस्वीरो से Pooja के दीवाने बनेगे ?

By: Ananya verma Last Updated: August 11, 2025 09:05:25 IST
ब्लैक बोड़ीसुईट

पूजा, यहाँ ब्लैक बोड़ीसुईट में पोज करती नजर आ रही है। उनके नेचुरल वेवी हेयर और नेचुरल मेकअप से ये लुक काफी आकर्षक लग रहा है। उनकी फिटनेस भी इस फोटो में साफ़ नजर आ रही है।

पिंक बोड़ीसुईट में पूजा

इन तस्वीरो को देख कर लग रहा है की, पूजा को बोड़ीसुईट्स काफी पसंद है। यहाँ पूजा ने पिंक कलर का बोड़ीसुईट पहना है। वो यहाँ बीच पर कड़ी है, उनका ये sunkissed लुक बेहद attractive लग रहा है।

वाइट शिम्मरी गाउन

यहाँ pooja ने वाइट शिम्मरी डीप नैक गाउन पहनी हुई है। ये लुक काफी glowy और hot नजर आ रहा है। साथ ही उनका hairstyle दोनों तस्वीरो में सूट कर रहा है।

Pooja का वेट लुक

इस तस्वीर में पूजा एक स्विमसूट पहने हुए नजर आ रही है। उन्होंने साथ में एक शृंग भी लिया हुआ है। इस लुक में उनके गीले बाले लुक को काफी कॉम्पलिमेंट कर रहे है।

ग्रीन ड्रेस विथ डीप नैकलाइन

इस तस्वीर में पूजा, ग्रीन कलर की डीप नेकलिने वाली ड्रेस में नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने डायमंड शेप के इयररिंग्स भी पहने है और आँखों में हल्का smokey eye makeup भी किया हुआ है। जो की काफी minimal और रिफ्रेशिंग भी लग रहा है।

पिंक और वाइट कलर की बिकिनी

पूजा ने यहाँ वाइट और पिंक कलर की बिकिनी पहनी है। जिस में वो न ही सिर्फ हॉट बल्कि, अपनी अदाओ से तापमान भी बढ़ा रही है। साथ ही अपने गीलो बालो से लोगो का ध्यान भी अपनी ओर खींच रही है।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी और तस्वीरें केवल मनोरंजन व फैशन अपडेट के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। किसी भी व्यक्ति की छवि को ठेस पहुँचाना या अपमानित करना इसका उद्देश्य नहीं है। सभी तस्वीरें व जानकारी सार्वजनिक स्रोतों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली गई हैं, जिनका कॉपीराइट संबंधित मालिकों के पास सुरक्षित है।

