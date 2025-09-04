  • Home>
  रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल…

रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल…

Upcoming Movies Releasing in September: थिएटर में इस बार दर्शकों की पसंद Baaghi 4 और The Bengal Files से हटकर The Conjuring: Last Rites की ओर है। एडवांस बुकिंग के अनुसार Conjuring ने पहले ही 15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि Baaghi 4 ने 5.21 करोड़ और Bengal Files ने सीमित स्क्रीन की वजह से केवल 45 लाख की कमाई की है। Baaghi 4 Tiger Shroff और Sonam Bajwa के साथ 5 सितंबर को रिलीज़ हुई है, जबकि Bengal Files Vivek Agnihotri द्वारा 1946 के बंगाल हिंसा पर आधारित है। दर्शक फिलहाल हॉरर फिल्म को प्राथमिकता दे रहे हैं।

By: Ananya verma Last Updated: September 4, 2025 22:32:42 IST
रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल…
1/7

थिएटर में कौन होगी हिट?

बॉलीवुड में नए फिल्में Baaghi 4 और The Bengal Files रिलीज हुई हैं। लेकिन थिएटर दर्शक ज्यादा उत्साहित हैं The Conjuring: Last Rites के लिए। एडवांस बुकिंग के हिसाब से हॉरर फिल्म की मांग ज्यादा है।

2/7
2/7

Conjuring: Last Rites

The Conjuring: Last Rites की एडवांस बुकिंग में पहले ही 15 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। रिलीज के दिन की कमाई अभी बाकी है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और ये रेस में सबसे आगे है।

3/7
3/7

Baaghi 4 की स्थिति

Tiger Shroff और Sanjay Dutt की Baaghi 4 ने अब तक 5.21 करोड़ कमाए हैं। पिछले तीन पार्ट्स ने 11, 25 और 17 करोड़ की ओपनिंग की थी। दर्शकों की उत्सुकता Conjuring के मुकाबले कम है।

4/7
4/7

The Bengal Files की चुनौती

The Bengal Files की एडवांस बुकिंग लगभग 45 लाख कि हुई है। फिल्म की स्क्रीन कम हैं और पश्चिम बंगाल में बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई।

5/7
5/7

Baaghi 4 के बारे में FAQs

Baaghi 5 सितंबर को रिलीज होगी। इस बार Sonam Bajwa मुख्य भूमिका में दिखाई देगीहैं। Baaghi 1, 2 और 3 कनेक्टेड हैं, 3 पार्ट पहले वाले पार्ट से जुड़ा है।

6/7
6/7

The Bengal Files के बारे में FAQs

ये फिल्म 1946 की Direct Action Day और बंगाल में हिंसा पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक, Vivek Agnihotri है। The Kashmir Files से अलग कहानी, यह उनकी तीसरी फिल्म है।

7/7
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल… - Photo Gallery

रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल…
रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल… - Photo Gallery
रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल… - Photo Gallery
रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल… - Photo Gallery
