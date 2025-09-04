रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर Conjuring ने लहराया परचम की Baaghi 4 और Bengal Files का हुआ ऐसा हाल…

Upcoming Movies Releasing in September: थिएटर में इस बार दर्शकों की पसंद Baaghi 4 और The Bengal Files से हटकर The Conjuring: Last Rites की ओर है। एडवांस बुकिंग के अनुसार Conjuring ने पहले ही 15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि Baaghi 4 ने 5.21 करोड़ और Bengal Files ने सीमित स्क्रीन की वजह से केवल 45 लाख की कमाई की है। Baaghi 4 Tiger Shroff और Sonam Bajwa के साथ 5 सितंबर को रिलीज़ हुई है, जबकि Bengal Files Vivek Agnihotri द्वारा 1946 के बंगाल हिंसा पर आधारित है। दर्शक फिलहाल हॉरर फिल्म को प्राथमिकता दे रहे हैं।