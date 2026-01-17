  • Home>
  • भारतीय OTT पर ‘एडल्टिंग’ की नई लहर, जहां कहानियां अब बोल्ड ही नहीं, बेबाक भी हैं!

भारतीय OTT पर ‘एडल्टिंग’ की नई लहर, जहां कहानियां अब बोल्ड ही नहीं, बेबाक भी हैं!

The New Way of Adulting, Indian OTT Show: भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अब केवल पारिवारिक ड्रामा या फिर क्राइम थ्रिलर तक सीमित नहीं रहे. दरअसल,  ‘एडल्टिंग’ (Adulting) के इर्द-गिर्द बुनी गई नई वेब सीरीज की लहर ने दर्शकों को एक ऐसा आईना दिखाया है, जो जितना बोल्ड है, उतना ही वास्तविक भी। ये शो अब ‘टैबू’ विषयों पर बात करने से कतराते नहीं हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 17, 2026 3:57:29 PM IST

Four More Shots Please - Photo Gallery
1/9

फोर मोर शॉट्स प्लीज!

यह शो चार सहेलियों की बोल्ड लाइफ, उनकी गलतियों और उनकी गहरी दोस्ती के ऊपर पूरी तरह से आधारित है.

Made In Heaven - Photo Gallery
2/9

मेड इन हेवन

यह शो, हाई-प्रोफाइल शादियों के पीछे छिपे काले सच, एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों और सामाजिक पाखंड को दर्शाती है.

Little Things - Photo Gallery
3/9

लिटिल थिंग्स

एक आधुनिक कपल के लिव-इन रिलेशनशिप में आने वाली छोटी-छोटी खुशियों और चुनौतियों का बहुत ही बारीकी से बताया गया है.

Guilty Minds - Photo Gallery
4/9

गिल्टी माइंड्स

तो वहीं, यह कानूनी ड्रामा नैतिकता के ग्रे शेड्स और आधुनिक समाज के पेचीदा कानूनी पहलुओं को बहादुरी से पेश करने का काम किया.

Bombay Begums - Photo Gallery
5/9

बाम्बे बेगम्स

अलग-अलग उम्र और बैकग्राउंड की पांच महिलाओं के संघर्ष, महत्वाकांक्षा और उनके निजी जीवन के साहसी फैसलों की कहानी पर आधारित है.

Masaba-Masaba - Photo Gallery
6/9

मसाबा मसाबा

मसाबा गुप्ता के जीवन पर आधारित यह शो करियर, प्यार और मां-बेटी के रिश्तों को बहुत ही वास्तविक और फनी अंदाज़ में दिखाने की कोशिश की गई है.

Kota Factory - Photo Gallery
7/9

कोटा फैक्ट्री

यह शो छात्रों के जीवन के दबाव, कठिन परीक्षाओं और युवावस्था के संघर्षों को बिना किसी मिर्च-मसाले के वास्तविकता के साथ पेश किया गया है, जिससे लोगों ने काफी पसंद है.

Shee - Photo Gallery
8/9

शी

दरअसल, यह एक महिला पुलिस अधिकारी की अपनी सुप्त कामुकता और छिपी हुई शक्ति को खोजने की एक बेहद डार्क और बोल्ड यात्रा पर आधारित है.

Adulting - Photo Gallery
9/9

एडल्टिंग

दो लड़कियों के मुंबई जैसे बड़े शहर में स्वतंत्र रूप से रहने और जिम्मेदारियों को संभालने के सफर को मस्ती के साथ बेहद ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है.

Tags:
Adulting OTT Showsentertainment newsFour More Shots PleaseKota Factorynetflix
भारतीय OTT पर ‘एडल्टिंग’ की नई लहर, जहां कहानियां अब बोल्ड ही नहीं, बेबाक भी हैं! - Photo Gallery

