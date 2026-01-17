इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर इन टॉप रोमांटिक फिल्मों के साथ मनाएं ‘डेट नाइट’
Romantic Movies To Watch This Weekend: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर ‘सैयारा’ और ‘ओके जानू’ जैसी फिल्में आधुनिक प्रेम और जज्बातों का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं. जहां ‘ओके जानू’ लिव-इन और करियर की उलझनों को दिखाती है, वहीं ‘सैयारा’ सोलफुल प्यार को छूती है. तो वहं, दूसरी तरफ ‘तमाशा’ और ‘लंचबॉक्स’ जैसी अन्य फिल्में आपकी शाम को बेहद ही यादगार बना सकती है.
सैयारा
आहन पांडेय और अनीत पड्डा की यह फिल्म एक इमोशनल और सोलफुल लव स्टोरी है जो तकदीर और अधूरे प्यार के दर्द को बहुत ही गहराई से बयां करती है. दर्शकों ने इस फिल्म को बेहद ही पसंद किया है.
हसीन दिलरुबा
इसके अलावा प्यार, जुनून और धोखे के मिश्रण वाली यह मर्डर मिस्ट्री रोमांस के एक डार्क और रोमांचक पहलू को पर्दे पर लाने की बेहतरीन कोशिश की गई है.
लव आज कल
इम्तियाज अली की यह फिल्म दो अलग-अलग दौर की प्रेम कहानियों के जरिए आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं को खूबसूरती से दिखाती है.
मिनाक्षी सुंदरेश्वर
तो वहीं, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज की चुनौतियों और छोटे शहर के मासूम प्यार को दर्शाती यह फिल्म एक बहुत ही मीठा एहसास छोड़ जाती है.
द लंचबॉक्स
चिट्ठियों के जरिए एक अनकहे और बेहद प्यार की यह कहानी सादगी की बेहतरीन मिसाल पेश करती है.
दो पत्ती
इसके साथ ही रोमांस और थ्रिलर का यह नया संगम रिश्तों में छिपे रहस्य और वफादारी की परीक्षा को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाता है.
अतरंगी रे
सारा अली खान और धनुष की यह फिल्म प्यार और मानसिक स्वास्थ्य के उलझे हुए धागों को एक अनोखे और संगीतमय अंदाज में पेश किया गया है.
ओके जानू
श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की यह फिल्म लिव-इन रिलेशनशिप, करियर की महत्वाकांक्षा और आधुनिक प्यार को युवाओं के नजरिए से पेश करती है. इस फिल्म को भी लाखों लोगों ने पसंद किया था.