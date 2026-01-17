इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर इन टॉप रोमांटिक फिल्मों के साथ मनाएं ‘डेट नाइट’

Romantic Movies To Watch This Weekend: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर ‘सैयारा’ और ‘ओके जानू’ जैसी फिल्में आधुनिक प्रेम और जज्बातों का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं. जहां ‘ओके जानू’ लिव-इन और करियर की उलझनों को दिखाती है, वहीं ‘सैयारा’ सोलफुल प्यार को छूती है. तो वहं, दूसरी तरफ ‘तमाशा’ और ‘लंचबॉक्स’ जैसी अन्य फिल्में आपकी शाम को बेहद ही यादगार बना सकती है.