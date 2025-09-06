Sargun Mehta ने पर्दे पर दिखाया प्यार और जुनून का ऐसा जज्बाती रंग की देख सबके उड़े होश

Sargun Mehta Punjabi movies: यह झलक सिर्फ सरगुन मेहता की फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी सफर की कहानी भी कहती है। सरगुन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी और धीरे-धीरे पंजाबी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अदाकारा बन गईं। उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी versatility साबित की। कभी भावनाओं से भरी कहानियाँ, कभी हंसी-मज़ाक और कभी रिश्तों की गहराई हर जगह उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। मेहनत, जुनून और लगन से सरगुन ने यह मुकाम पाया और आज उनका नाम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल अदाकाराओं में गिना जाता है।