अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम?

Kalyani Priyadarshan On Bollywood Offers: अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने साफ शब्दों में कहा है कि वे अच्छी कहानियों के प्रति “लालची” हैं और भाषा उनके लिए कभी भी कोई मायने नहीं रखती है. इसके अलावा ‘प्रलय’ जैसी फिल्मों की चर्चा के बीच उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान देना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और सिर्फ बेहतरीन स्क्रिप्ट्स को ही प्राथमिकता देती हैं. तो वहीं, वे बॉलीवुड में भी अच्छी कहानियों के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.