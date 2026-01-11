  • Home>
  • Gallery»
  • अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम?

अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम?

Kalyani Priyadarshan On Bollywood Offers:  अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने साफ शब्दों में कहा है कि वे अच्छी कहानियों के प्रति “लालची” हैं और भाषा उनके लिए कभी भी कोई मायने नहीं रखती है. इसके अलावा ‘प्रलय’ जैसी फिल्मों की चर्चा के बीच उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान देना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और सिर्फ बेहतरीन स्क्रिप्ट्स को ही प्राथमिकता देती हैं. तो वहीं, वे बॉलीवुड में भी अच्छी कहानियों के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: January 11, 2026 7:24:58 PM IST

Follow us on
Google News
The self-proclaimed "greedy" actress - Photo Gallery
1/6

खुद को बताया "लालची" अभिनेत्री

कल्याणी ने खुद को एक "लालची अभिनेत्री" बताया है, लेकिन यह लालच प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि बेहतरीन कहानियों (Great Stories) के लिए ही है. साथ ही वे ऐसी स्क्रिप्ट्स चाहती हैं जो उन्हें चुनौती देने का काम करें.

You Might Be Interested In
There is no language limit - Photo Gallery
2/6

भाषा की नहीं होती है कोई सीमा

तो वहीं, दूसरी तरफ उनके लिए भाषा कभी बाधा नहीं रही है. उनका मानना है कि भावनाएं (Emotions) सार्वभौमिक होती हैं, और यही वजह है कि आज 'पैन-इंडियन' फिल्में तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं. वे हिंदी, तमिल या मलयालम, किसी भी भाषा में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

Focus should be on quality - Photo Gallery
3/6

क्वालिटी पर करना चाहिए फोकस

इतना ही नहीं, कल्याणी एक समय में एक ही फिल्म पर पूरा ध्यान देना पसंद करती हैं. इसी वजह से वे हर ऑफर स्वीकार नहीं करतीं और केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को चुनती हैं जिनमें उन्हें अपना शत-प्रतिशत देने का मौका मिल सके.

You Might Be Interested In
Statement on Bollywood and 'Pralaya' - Photo Gallery
4/6

बॉलीवुड और 'प्रलय' पर दिया बयान

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'प्रलय' से उनके नाम जुड़ने की चर्चाओं के बीच उन्होंने अपना बयान दिया है. हालांकि उन्होंने फिल्म की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि वे बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

The actress devotes time to films - Photo Gallery
5/6

अभिनेत्री फिल्म को देती हैं समय

वे अपनी हर फिल्म को समय देना पसंद करती हैं और जल्दबाजी में कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करतीं, जो उनकी पेशेवर गंभीरता को पूरी तरह से दर्शाता है.

You Might Be Interested In
Looking for a strong character - Photo Gallery
6/6

सशक्त किरदार की है तलाश

अभिनेत्री कल्याणी की प्राथमिकता सिर्फ बड़े बजट की फिल्में नहीं, बल्कि ऐसे किरदार हैं जो दर्शकों पर प्रभाव छोड़ने का काम करते हैं.

Tags:
Actress Kalyani PriyadarshanBollywood OffersGreat StoriesLooking for a strong characterSelf Proclaimed Greedy Actress
अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम? - Photo Gallery
अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम? - Photo Gallery
अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम? - Photo Gallery
अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने खुद को क्यों बताया “लालची”, क्या जल्द ही बॉलीवुड में रखने जा रही हैं कदम? - Photo Gallery