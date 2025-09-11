  • Home>
  • Surbhi Chandna ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा बिकिनी से लेकर साड़ी तक, हर लुक में दिखाई अपनी सेक्सी और बोल्ड अदाएं

Bold and Beautiful Look of Surbhi Chandna: सुरभि चंदना टीवी की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने लाजवाब फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, वह हर तरह के लुक को बेहद खूबसूरती से कैरी करती हैं। चाहे वह ट्रेडिशनल लहंगा हो या साड़ी, या फिर बीच पर पहनी जाने वाली बिकिनी, सुरभि हर आउटफिट में ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लगती हैं। उनके अलग-अलग हेयरस्टाइल और मेकअप भी हर लुक को परफेक्ट बनाते हैं। सुरभि का स्टाइल दर्शाता है कि वह ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के फैशन में कितनी सहज और शानदार हैं।

By: Ananya verma Last Updated: September 11, 2025 09:25:05 IST
1/10

खूबसूरत ट्रेडिशनल लहंगा लुक

इस तस्वीर में सुरभि चंदना ने सफेद रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है। सुरभि चंदना मोती का नेकलेस और मांग टीका पहना है। सुरभि चंदना का मेकअप और बाल परफेक्ट लग रहे हैं।

2/10

मल्टीकलर बिकिनी टॉप

सुरभि चंदना इस फोटो में मल्टीकलर स्ट्राइप वाला बिकिनी टॉप पहने नजर आ रही हैं। सुरभि चंदना बीच पर खड़ी होकर बोल्ड पोज दे रही हैं। यह लुक सुरभि चंदना की हॉटनेस को दिखाता है।

3/10

बोल्ड गाउन

इस स्लाइड में सुरभि चंदना ने नीले रंग का स्लिट गाउन पहना है। सुरभि चंदना की अदाएं काफी सेक्सी और आकर्षक हैं। सुरभि चंदना ने बालों को एक साइड करके खुला छोड़ा है।

4/10

प्रिंटेड बिकिनी

सुरभि चंदना इस तस्वीर में प्रिंटेड बिकिनी पहनकर बीच पर बैठी हैं। प्रिंटेड बिकिनी ने स्टाइलिश सनग्लासेस पहने हैं, जो प्रिंटेड बिकिनी के लुक को और भी बोल्ड बना रहे हैं।

5/10

पीली साड़ी ट्रेडिशनल लुक

यहां सुरभि चंदना ने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसके साथ सुरभि चंदना ने मैचिंग हैवी ज्वैलरी कैरी की है। सुरभि चंदना की स्माइल और कॉन्फिडेंट पोज बहुत ही शानदार हैं।

6/10

पीली ड्रेस में कैजुअल लुक

इस फोटो में सुरभि चंदना एक पीले रंग की सिंपल ड्रेस में दिख रही हैं। सुरभि चंदना के खुले बाल और मिनिमल मेकअप सुरभि चंदना लुक को नेचुरल और अट्रैक्टिव बना रहे हैं।

7/10

शर्ट और स्कर्ट में वेस्टर्न लुक

सुरभि चंदना ने सफेद शर्ट और लाल स्कर्ट में अपना बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज दिखाया है। सुरभि चंदना का पोज और रेड लिपस्टिक इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं।

8/10

साड़ी लुक

इस तस्वीर में सुरभि चंदना ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ सुरभि चंदना का नेकलेस और बड़े झुमके बेहद आकर्षक लग रहे हैं। सुरभि चंदना कि देसी और बोल्ड लुक कमाल का है।

9/10

कट-आउट ब्लाउज लुक

इस फोटो में सुरभि चंदना ने एक यूनिक डिजाइन का ब्लाउज और लाल रंग की साड़ी पहनी है।सुरभि चंदना का कॉन्फिडेंट पोज और स्माइल इस लुक को और भी खास बना रहे हैं।

10/10

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

