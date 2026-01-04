  • Home>
  • Gallery»
  • पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स

पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स

Bollywood inspired lohri tips for newly weds: अगर आप भी लोहड़ी को बेहद ही यादगार बनाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. लोहड़ी 2026 के लिए नवविवाहित जोड़े वेलवेट सूट, फुल्कारी दुपट्टे और मैचिंग रंगों के साथ बॉलीवुड सितारों जैसा रॉयल और पारंपरिक लुक अपनाकर आप भी इस लोहड़ी की शाम को शानदार बना सकते हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 4, 2026 7:38:00 PM IST

Follow us on
Google News
Velvet Touch like Kiara-Sidharth - Photo Gallery
1/6

कियारा-सिद्धार्थ जैसा वेलवेट टच

ठंड से बचने और रॉयल दिखने के लिए दुल्हनें गहरे मैरून या फिर वाइन कलर का भारी कढ़ाई वाला वेलवेट सूट और दूल्हे मैचिंग नेहरू जैकेट पहन सकते हैं.

You Might Be Interested In
Alia Bhatt's Sharara Swag - Photo Gallery
2/6

आलिया भट्ट का शरारा स्वैग

तो वहीं, क्लासिक पटियाला के बजाय वाइब्रेंट रंगों जैसे मस्टर्ड येलो या फिर पैरेट ग्रीन में भारी गोटा-पट्टी वाला शरारा सेट पहनें, जो डांस करने में भी आसान रहेगा.

Vicky-Katrina's Color Coordination - Photo Gallery
3/6

विक्की-कैटरीना का कलर कोऑर्डिनेशन

इसके साथ ही 'कपल गोल्स' के लिए आप दोनों एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स पहन सकते हैं, जैसे दुल्हन की लाल बनारसी साड़ी और दूल्हे का बेज कुर्ता-पायजामा लाल दुपट्टे के साथ.

You Might Be Interested In
The magic of traditional 'Phulkari' - Photo Gallery
4/6

ट्रेडिशनल 'फुल्कारी' का जादू

अपने लुक में चार चाँद लगाने के लिए, एक बेहद ही सुंदर फुल्कारी दुपट्टा या दूल्हे के लिए फुल्कारी डिजाइन वाला स्टोल शामिल करें, जो बॉलीवुड स्टार्स की भी पहली पसंद मानी जाती है.

Statement Jewellery and Paranda - Photo Gallery
5/6

स्टेटमेंट ज्वेलरी और परांदा

तो वहीं, नई दुल्हनें अपने बालों में पारंपरिक रंगीन परांदा और भारी चाँदबाली पहनें, जो सिंदूर और चूड़े के साथ आपको 'कंप्लीट बॉलीवुड ब्राइड' लुक देने में बेहद ही मददगार साबित करेगा.

You Might Be Interested In
Clogs and shawls for grooms - Photo Gallery
6/6

दूल्हों के लिए मोजड़ी और शॉल

इसके अलावा स्टाइलिश दिखने के लिए दूल्हे अपनी शेरवानी या फिर कुर्ते के साथ हाथ से कढ़ी हुई मोजड़ी और एक पश्मीना शॉल कैरी करें, जो उन्हें एक डैशिंग लुक देने का काम करेगी.

Tags:
Bollywood Inspiredentertainment newsLohri FashionNewly WedsSharara Set
पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स - Photo Gallery
पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स - Photo Gallery
पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स - Photo Gallery
पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स - Photo Gallery