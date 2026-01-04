पहली लोहड़ी के लिए ‘पिक्चर परफेक्ट’ बॉलीवुड इंस्पायर्ड कपल लुक्स

Bollywood inspired lohri tips for newly weds: अगर आप भी लोहड़ी को बेहद ही यादगार बनाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. लोहड़ी 2026 के लिए नवविवाहित जोड़े वेलवेट सूट, फुल्कारी दुपट्टे और मैचिंग रंगों के साथ बॉलीवुड सितारों जैसा रॉयल और पारंपरिक लुक अपनाकर आप भी इस लोहड़ी की शाम को शानदार बना सकते हैं.