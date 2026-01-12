सिर्फ एक्टिंग नहीं,स्टाइल में भी नंबर 1 हैं टीवी की वो अभिनेत्रियां जिन्होंने फैशन की बदली परिभाषा

Top 8 Glamorous Actresses Who Redefined Style in the TV Industry: अंकिता लोखंडे और राधिका मदान जैसी अभिनेत्रियों ने टीवी इंडस्ट्री के स्टाइल को फिर से बदलने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जहां, एक्ट्रेस अंकिता ने ट्रेडिशनल और ग्लैमरस लुक्स का संतुलन बनाए रखा, तो वहीं, राधिका मदान ने अपनी मॉडर्न फैशन से दर्शकों का दिल जीत लिया. इन अभिनेत्रियों ने टीवी स्क्रीन को केवल ड्रामा तक सीमित न रखकर उसे एक फैशन रनवे में बदलने में भी बड़े पैमाने पर काम किया है.