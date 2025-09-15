जब Gigi Hadid ने बिकिनी में दिखाया अपना बोल्ड अवतार और मचाया इंटरनेट पर कहर, ज़ूम कर करके लोगो ने देखी फोटो - Photo Gallery
जब Gigi Hadid ने बिकिनी में दिखाया अपना बोल्ड अवतार और मचाया इंटरनेट पर कहर, ज़ूम कर करके लोगो ने देखी फोटो

Gigi Hadid Most Viral Looks: इन तस्वीरों से पता चलता है कि जीजी हदीद सिर्फ एक सुपरमॉडल ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं। उनका हर लुक एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो दिखाता है कि वह अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं। यह तस्वीरें उनके बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज को दिखाती हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है।

By: Ananya verma Last Updated: September 15, 2025 15:54:54 IST
1/9

पूल में बिंदास स्टाइल

यह मेटैलिक बिकिनी जीजी हदीद के लुक को ग्लैमरस बना रही है। इस बोल्ड आउटफिट में जीजी हदीद का कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है।

2/9

जीजी हदीद के हॉट फिगर का जलवा

इस हरे और नीले बिकिनी में जीजी हदीद का कर्वी फिगर सबको दीवाना बना रहा है। बीच पर जीजी हदीद का बिंदास अंदाज दिख रहा है।

3/9

बीच पर जीजी हदीद का बोल्ड अंदाज

इस गुलाबी और सफेद बिकिनी में जीजी हदीद का लुक बेहद बोल्ड है। धूप में जीजी हदीद का शानदार फिगर साफ दिख रहा है।

4/9

पानी में जीजी हदीद का सेक्सी लुक

यह सफेद कटआउट मोनॉकनी जीजी हदीद के सेक्सी फिगर को खूबसूरती से दिखा रही है। इस लुक में जीजी हदीद की अदाएं अट्रैक्टिव हैं।

5/9

जीजी हदीद का किलर लॉन्जरी स्टाइल

ब्लैक लॉन्जरी के साथ चेक वाली टॉप में जीजी हदीद का लुक बहुत बोल्ड है। रनवे पर जीजी हदीद की अदाएं देखने लायक हैं।

6/9

रनवे पर जीजी हदीद का कहर

पीले रंग की टेप जैसी इस छोटी सी ड्रेस में जीजी हदीद बेहद हॉट लग रही हैं। जीजी हदीद का कॉन्फिडेंट वॉक पूरे लुक में चार चाँद लगा रहा है।

7/9

बिकिनी में जीजी हदीद का ग्लैमर

सफेद नेट जैसी इस बिकिनी में जीजी हदीद का लुक बेहद सेक्सी है। यह पोज जीजी हदीद की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है।

8/9

चमचमाती बिकिनी में जीजी हदीद कि अदाएं

यह मेटैलिक बिकिनी जीजी हदीद के लुक को ग्लैमरस बना रही है। इस बोल्ड आउटफिट में जीजी हदीद का कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है।

9/9
