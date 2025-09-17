लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश

नयनतारा का 'वेट लुक'

नयनतारा एक गीली शर्ट में नज़र आती हैं, जो उनके बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज़ को दर्शाती है। यह लुक अक्सर किसी फिल्म के सीन या खास फोटोशूट के लिए होता है। गीली शर्ट में उनके बाल भीगे हुए होते हैं और यह स्टाइल बहुत ही ग्लैमरस और आकर्षक लगता है। यह दिखाता है कि नयनतारा अपने किरदारों और फोटोशूट के लिए अलग-अलग तरह के स्टाइल को अपनाने से डरती नहीं हैं, और इसी वजह से उन्हें 'लेडी सुपरस्टार' कहा जाता है।