लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश

Sexy Bikini Looks Nayanthara: नयनतारा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं।  उन्होंने कई मौकों पर खूबसूरत साड़ियां पहनकर अपनी सिंपलीसिटी और एलिगेंस दिखाई है, जो लाखों लोगों के लिए इंन्सपीरेशन बनी है। वहीं, वह अपने बोल्ड लुक्स जैसे बिकिनी और दूसरे हॉट आउटफिट्स में भी उतनी ही कॉन्फिडेंट दिखती हैं। उनका यह अलग-अलग अंदाज उन्हें एक वर्सटाइल स्टाइल आइकन बनाता है।

By: Ananya verma Last Updated: September 17, 2025 14:25:37 IST
Follow us on
Google News
लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
1/6

साटन शर्ट में ग्लैमरस अंदाज़

इस लुक में नयनतारा एक साटन की शर्ट में नजर आ रही हैं जिसे उन्होंने शिमरी स्कर्ट के साथ पहना है। यह एक बहुत ही हॉट और क्लासी लुक है जो किसी भी नॉर्मल हैंगआउट या पार्टी के लिए परफेक्ट है। इस तरह का लुक कर्ली हेयर और न्यूड मेकअप के साथ और भी अट्रैक्टिव लगता है।

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
2/6

बिकिनी में हॉट अवतार

नयनतारा अपने बिकिनी लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी फिल्म 'बिल्ला' के लिए अपना वजन काफी कम किया था और उसमें बिकिनी पहनी थी। उनका यह बोल्ड अवतार काफी चर्चा में रहा था। इन लुक्स से पता चलता है कि वह अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं और अपने स्टाइल के साथ प्रयोग करने से नहीं डरती हैं।

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
3/6

ब्लैक आउटफिट का बॉस लुक

यहां नयनतारा एक ब्लैक आउटफिट में हैं जो एक परफेक्ट 'बॉस लेडी' लुक दे रहा है। इस तरह का लुक फॉर्मल अवसरों के लिए भी बहुत अच्छा है और यह बताता है कि कैसे आप एक ही समय में हॉट और एलिगेंट दिख सकती हैं।

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
4/6

साड़ी में बोल्ड मेकअप

नयनतारा का ये इंडियन लुक ग्लैमर का तड़का लगा रहा हैं। उन्होंने एक क्रीम रंग ऐथनिक ड्रेस पहनी है जिसके साथ उन्होंने बोल्ड आई मेकअप किया है। उनका यह लुक साबित करता है कि आप सिंपल आउटफिट में भी गॉर्जियस दिख सकती हैं। यह उन महिलाओं के लिए एक शानदार प्रेरणा है जो पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक और बोल्ड तरीके से पहनना चाहती हैं।

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
5/6

नयनतारा का 'वेट लुक'

नयनतारा एक गीली शर्ट में नज़र आती हैं, जो उनके बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज़ को दर्शाती है। यह लुक अक्सर किसी फिल्म के सीन या खास फोटोशूट के लिए होता है। गीली शर्ट में उनके बाल भीगे हुए होते हैं और यह स्टाइल बहुत ही ग्लैमरस और आकर्षक लगता है। यह दिखाता है कि नयनतारा अपने किरदारों और फोटोशूट के लिए अलग-अलग तरह के स्टाइल को अपनाने से डरती नहीं हैं, और इसी वजह से उन्हें 'लेडी सुपरस्टार' कहा जाता है।

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

Tags:
nayantharanayanthara bold bikini looksnayanthara bold picsnayanthara hot picssouth actress nayanthara
लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery
लेडी सुपरस्टार का हॉट अवतार: जब Nayanthara ने अपनी तस्वीरों से मचाई तबाही तब फैन्स के भी उड़ गए होश - Photo Gallery