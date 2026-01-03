रकुल प्रीत सिंह का ‘गट हेल्थ’ मंत्र, आंत और दिमाग के बीच जानें गहरा संबंध

Rakul Preet Singh on ‘gut is the second brain’: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने

हाल ही में अपने फैंस के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. दरअसल, पिछले एक दशक से अभिनेत्री गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा और रागी जैसे ग्लूटन-मुक्त आटे का सेवन कर रही हैं. उनका मानना है कि हमारी आंतों का स्वास्थ्य सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को पूरी तरह से प्रभावित करने काम करते हैं.