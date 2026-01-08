नुसरत जहां ने अपने स्टाइल से सभी को किया हैरान, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Stunning Looks Of The Actress Cum Politician Nusrat Jahan: अभिनेत्री और राजनेता नुसरत जहां अपने वर्सटाइल फैशन सेंस के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जहां, उन्होंने बेहद ही खूबसूरत पारंपरिक साड़ियों से लेकर बोल्ड वेस्टर्न गाउन्स तक अपना गहरा बिखेरा हुआ है. उनके लुक्स में फिटनेस, मॉडर्न स्टाइल और एथनिक ग्रेस का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. हरकोई उनके लुक्स की जमकर सरहाना करने में लगा हुआ है. इसके साथ ही वह ज्यादातर अपने लुक्स के साथ नए कोशिशें करती रहती हैं, जो उन्हें एक स्टाइल आइकन के रूप में भी बनाता है.

