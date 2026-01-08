नुसरत जहां ने अपने स्टाइल से सभी को किया हैरान, देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
Stunning Looks Of The Actress Cum Politician Nusrat Jahan: अभिनेत्री और राजनेता नुसरत जहां अपने वर्सटाइल फैशन सेंस के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जहां, उन्होंने बेहद ही खूबसूरत पारंपरिक साड़ियों से लेकर बोल्ड वेस्टर्न गाउन्स तक अपना गहरा बिखेरा हुआ है. उनके लुक्स में फिटनेस, मॉडर्न स्टाइल और एथनिक ग्रेस का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. हरकोई उनके लुक्स की जमकर सरहाना करने में लगा हुआ है. इसके साथ ही वह ज्यादातर अपने लुक्स के साथ नए कोशिशें करती रहती हैं, जो उन्हें एक स्टाइल आइकन के रूप में भी बनाता है.
साड़ी में शालीनता
नुसरत जहां ज्यादातर पारंपरिक साड़ियों को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनती हैं, जो उनके बंगाली मूल और राजनीतिक गरिमा दोनों को दर्शाने की कोशिश करता है.
बोल्ड वेस्टर्न आउटफिट्स
इसके साथ ही वह रेड कार्पेट और फोटोशूट्स में कट-आउट गाउन और हाई-फैशन वेस्टर्न वियर को बहुत ही निडरता के साथ कैरी करना अच्छी तरह से जानती हैं.
फिजिकल फिटनेस
तो वहीं, दूसरी तरफ उनके हर लुक्स की जान उनकी फिटनेस है. वह वर्कआउट को सबसे पहले प्राथमिकता देती हैं. अपने फिगर को फिटेड आउटफिट्स में फ्लॉन्ट करने से नहीं कतरातीं हैं.
मिनिमल लेकिन प्रभावी मेकअप
नुसरत ज्यादातर 'न्यूड मेकअप लुक' या फिर 'स्मोकी आइज' का चुनाव करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, जो उनके तीखे नैन-नक्श को और भी ज्यादा खूबसूरती के साथ उभारने की कोशिश करता है.
फ्यूजन स्टाइल पर अनोखा लुक
वह अक्सर वेस्टर्न टॉप्स को एथनिक बॉटम्स के साथ पेयर करती हैं, जो उन्हें युवा पीढ़ी के बीच एक 'स्टाइल आइकन' भी बनाता है.
स्टेटमेंट एक्सेसरीज फॉर ओवरऑल लुक
चाहे वो भारी झुमके हों या ट्रेंडी सनग्लासेस, उनके एक्सेसरीज का चुनाव उनके ओवरऑल लुक को एक लग्जरी फील देने का काम करता है.