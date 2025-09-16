नेशनल क्रश Rashmika Mandanna ने अपने बोल्ड लुक्स और सेक्सी अंदाज में ढाया कहर जिन पर फिदा हुए फैन्स
Rashmika Mandanna Hot Pics: इन तस्वीरों से पता चलता है कि रश्मिका मंदाना सिर्फ अपनी क्यूटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बोल्ड स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। उनका हर लुक एक फैशन स्टेटमेंट है, जो दिखाता है कि वह अपनी इमेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं। ये तस्वीरें उनकी हॉटनेस और खूबसूरती को एक नए लेवल पर ले जाती हैं, जो उन्हें एक वर्सटाइल स्टार बनाता है।
रेड ड्रेस में रश्मिका मंदाना कि खूबसूरती
लाल रंग की डीप नेकलाइन वाली इस ड्रेस में रश्मिका मंदाना का सेक्सी और ग्लैमरस लुक देखने लायक है। रेड कार्पेट पर उनका ये लुक सबसे अलग दिख रहा है।
गोल्डन ड्रेस में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर
गोल्डन रंग की चमकीली ड्रेस में रश्मिका मंदाना का सेक्सी लुक देखने को मिला। यह ड्रेस रश्मिका मंदाना के कर्वी फिगर को बहुत खूबसूरती से दिखा रही है और उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है।
रश्मिका मंदाना का ग्लैमरस अवतार
ब्लैक ड्रेस में उनका बोल्ड और ग्लैमरस लुक देखने को मिला उनका लुक ये बेहद बोल्ड दिख रहा है। उनकी अदाएं और पोज इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि उनसे नजर हटाना मुश्किल है।
साड़ी में रश्मिका मंदाना ने लगाए चार चांद
साड़ी में भी उनका बोल्ड अंदाज दिख रहा है। ब्लैक रंग कि साड़ि में उनका कॉन्फिडेंट और हॉट स्टाइल दिख रहा है। रेड कार्पेट पर उनका यह बिंदास अवतार फैंस को बहुत पसंद आया है।
साड़ी में रश्मिका मंदाना का सेक्सी अवतार
काले रंग की लॉन्जरी जैसी ब्लाउज में रश्मिका मंदाना का यह हॉट अवतार इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस बोल्ड कॉम्बिनेशन में वो बहुत सेक्सी लग रही हैं।
एथनिक में रश्मिका मंदाना कि हॉटनेस
डीप नेकलाइन वाले इस परपल ब्लाउज में रश्मिका मंदाना का बोल्ड अंदाज बेहद खास है। यह लुक दिखाता है कि वो इंडियन कपड़ों को भी हॉट स्टाइल में पहन सकती हैं।
रश्मिका मंदाना कि किलर अदाएं
जंगल के बीच बोल्ड टॉप और ग्रीन स्कर्ट में रश्मिका मंदाना का अंदाज बहुत ही अनोखा है। रश्मिका मंदाना की आँखें और एक्सप्रेशन उनके लुक को और भी हॉट बना रहे हैं।