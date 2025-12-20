पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ की सनसनी, जिसने रईस और 2.0 के छुड़ा दिए पसीने

Most pirated film in Pakistan: हाल ही में आई फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. इस फिल्म की देशभर में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खुब सराहना की जा रही है. खासतौर से पाकिस्तान जैसे देश में इस फिल्म ने एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है. पाकिस्तान के दर्शकों को यह फिल्म खुब पसंद आ रही है. इतना ही लोग जमकर इस फिल्म के गानों पर रिल्स बनाने में लगे हुए हैं. यह फिल्म वहां आधिकारिक रूप से रिलीज न होने के बावजूद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा अवैध रूप से देखे जाने वाली फिल्म बन गई है. तो वहीं, इस मामले में इसने सुपरस्टार रजनीकांत की ‘2.0’ और शाहरुख खान की ‘रईस’ जैसी बड़ी फिल्मों के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

इतना ही नहीं पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध और रणवीर सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से लोगों ने इसे अवैध वेबसाइटों और टोरेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर देखा, जिसके चलते यह फिल्म वहां ‘डिजिटल पायरेसी’ के शिखर पर पहुंच गई है.