  • पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ की सनसनी, जिसने रईस और 2.0 के छुड़ा दिए पसीने

पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ की सनसनी, जिसने रईस और 2.0 के छुड़ा दिए पसीने

Most pirated film in Pakistan: हाल ही में आई फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. इस फिल्म की देशभर में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खुब सराहना की जा रही है. खासतौर से पाकिस्तान जैसे देश में इस फिल्म ने एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है. पाकिस्तान के दर्शकों को यह फिल्म खुब पसंद आ रही है. इतना ही लोग जमकर इस फिल्म के गानों पर रिल्स बनाने में लगे हुए हैं.  यह फिल्म वहां आधिकारिक रूप से रिलीज न होने के बावजूद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा  अवैध रूप से देखे जाने वाली फिल्म बन गई है. तो वहीं, इस मामले में इसने सुपरस्टार रजनीकांत की ‘2.0’ और शाहरुख खान की ‘रईस’ जैसी बड़ी फिल्मों के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. 

इतना ही  नहीं पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध और रणवीर सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से  लोगों ने इसे अवैध वेबसाइटों और टोरेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर देखा, जिसके चलते यह फिल्म वहां ‘डिजिटल पायरेसी’ के शिखर पर पहुंच गई है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 20, 2025 6:59:41 PM IST

Great Achievement - Photo Gallery
1/6

बड़ी उपलब्धि

पाकिस्तान में 'धुरंधर' फिल्म का देखने को मिला बोल-बाला, अब तक की बनी सबसे ज्यादा पायरेटेड भारतीय फिल्म.

Beat the giants - Photo Gallery
2/6

दिग्गजों को पछाड़ा

इस फिल्म ने रजनीकांत की '2.0' और शाहरुख खान की 'रईस' के पाइरेसी के भी रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया है.

Ranveer's craze is visible - Photo Gallery
3/6

रणवीर का दिखा क्रेज

पाकिस्तान में रणवीर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को इस भारी डिमांड का मुख्य कारण माना जा रहा है.

Illegal download of the film - Photo Gallery
4/6

फिल्म को किया अवैध डाउनलोड

फिल्म को अवैध वेबसाइटों और टोरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लाखों बार सर्च और डाउनलोड कर देखा गया है.

The observed lack of distribution - Photo Gallery
5/6

वितरण की देखने को मिली कमी

वहां, भारतीय फिल्मों के आधिकारिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध होने की वजह से पाइरेसी में भारी उछाल देखने को मिला.

Digital Headlines - Photo Gallery
6/6

डिजिटल सुर्खियां

सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर' के क्लिप्स और गानों के वायरल होने से इसकी अवैध मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है.

पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ की सनसनी, जिसने रईस और 2.0 के छुड़ा दिए पसीने - Photo Gallery

