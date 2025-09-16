जब इस मॉडल ने Bikini पहन कर की शर्म की सारी हदें पार, इनका बोल्ड और सेक्सी अवतार देख फैन्स भी रह गए दंग

Bella Hadid Most Viral Hot Bikini Looks: इन तस्वीरों से पता चलता है कि बेला हदीद सिर्फ एक सुपरमॉडल ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं। उनका हर लुक एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो दिखाता है कि वह अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं। ये तस्वीरें उनकी हॉटनेस और खूबसूरती को एक नए लेवल पर ले जाती हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है।