जब इस मॉडल ने Bikini पहन कर की शर्म की सारी हदें पार, इनका बोल्ड और सेक्सी अवतार देख फैन्स भी रह गए दंग
Bella Hadid Most Viral Hot Bikini Looks: इन तस्वीरों से पता चलता है कि बेला हदीद सिर्फ एक सुपरमॉडल ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं। उनका हर लुक एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो दिखाता है कि वह अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं। ये तस्वीरें उनकी हॉटनेस और खूबसूरती को एक नए लेवल पर ले जाती हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है।
गुलाबी बिकिनी में मस्ती
गुलाबी बिकिनी में बेल्ला हदीद का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। यह स्टाइल उनके बिंदास और बोल्ड फैशन को दिखाता है।
हॉटनेस ओवरलोड
ब्लैक बिकिनी और पारदर्शी कवर-अप में उनका यह अंदाज़ हॉटनेस ओवरलोड है। उनका पोज़ बेहद बोल्ड है।
बेल्ला हदीद बोल्ड लुक
इस ब्लैक थोंग बिकिनी में बेला हदीद का अंदाज बेहद बोल्ड है। उनकी अदाएं और उनका परफेक्ट फिगर बहुत आकर्षक लग रहा है।
सुनहरी बिकिनी में बेल्ला हदीद का ग्लैमर
सुनहरी बिकिनी में बेल्ला हदीद का लुक बहुत हॉट और चमकीला है। पूल मे उनकी अदाएं किलर लग रही हैं, जो फैंस को दीवाना बना रही हैं।
बीच पर बेल्ला हदीद का सेक्सी अवतार
पारदर्शी लेस टॉप में बेल्ला हदीद का लुक बेहद सेक्सी है। यह स्टाइल उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है।
पिंक बिकिनी में बिंदास
इस सिंपल पिंक बिकिनी में भी बेला का सेक्सी और बिंदास अंदाज़ साफ दिख रहा है। उनका लुक बहुत ही नेचुरल लग रहा है।
बोल्ड और ग्लैमरस लुक
परपल बिकिनी में बेला का ग्लैमरस और बोल्ड स्टाइल। यह रंग उन पर बहुत जच रहा है, जिससे उनका लुक और भी खास हो गया है।
मोनॉकनी मे बेल्ला हदीद का जलवा
यह भुरे रंग कि मोनॉकनी में बेला हदीदके कर्वी फिगर को खूबसूरती से दिखा रही है। इस लुक में बेल्ला हदीद का कॉन्फिडेंट पोज और स्टाइल देखने लायक है।
कटआउट बिकिनी में कहर
सफेद कटआउट बिकिनी में उनका लुक बेहद हॉट है। यह पोज उनके परफेक्ट फिगर को उजागर कर रहा है और उनकी अदाएं देखने लायक हैं।
