जब लेजेंड्स के आगे नर्वस हो गए थे करण जौहर, दिग्गजों के साथ काम करते समय क्यों छलके आंसू?

Karan Johar share his emotional journey while working with legends: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता करण जौहर अपनी फिल्मों के लिए दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को निर्देशित करना और लता मंगेशकर को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाते हुए देखना उनके जीवन के सबसे भावुक क्षणों में से एक था. जिसको लेकर उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के एक एहसास ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था.