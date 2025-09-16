कैमरे में क़ैद हुआ Roopa Rayappa का ऐसा दिलकश और बोल्ड अंदाज की देख सबने बोला “शरम वरम बेच दी है क्या?”

Roopa Rayappa Bold and Hot pics: रूपा रायप्पा साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और स्टाइल से हमेशा लोगों का ध्यान खींचा है। रूपा का फैशन सेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। चाहे कोई इवेंट हो, फोटोशूट या कैज़ुअल लुक, रूपा हर बार अपने अंदाज़ से ट्रेंड सेट करती हैं।