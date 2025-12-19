बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है महा-तूफान! 2026 में रिलीज होंगी ये मेगा-बजट फिल्में, क्या टूट जाएगा 2000 करोड़ का रिकॉर्ड?

Upcoming Movies of 2026: अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो, यह खबर आपके लिए है. साल 2026 में भारतीय सिनेमा के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है. जहां, बड़े बजट में शानदार विजुअल इफेक्ट्स और मेगास्टार्स की मौजूदगी वाली ये फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं.