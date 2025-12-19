  • Home>
बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है महा-तूफान! 2026 में रिलीज होंगी ये मेगा-बजट फिल्में, क्या टूट जाएगा 2000 करोड़ का रिकॉर्ड?

Upcoming Movies of 2026: अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं तो, यह खबर आपके लिए है. साल 2026 में भारतीय सिनेमा के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है. जहां, बड़े बजट में शानदार विजुअल इफेक्ट्स और मेगास्टार्स की मौजूदगी वाली ये फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं.


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 19, 2025 8:09:44 PM IST

Shahrukh Khan (King) - Photo Gallery
1/6

शाहरुख खान की 'किंग'

सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें अभिषेक बच्चन विलेन की भूमिका में निभाएंगे.

Ranbeer Kapoor Ramayana: Part 1 - Photo Gallery
2/6

रणबीर कपूर की 'रामायण'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और केजीएफ स्टार यश रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं. फिल्म दीवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

Alia Bhatt Alpha - Photo Gallery
3/6

आलिया भट्ट की 'अल्फा'

YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नज़र आएंगी. फिल्म में जबरदस्त स्टंट और विजुअल इफेक्ट्स भी देखने को मिलेगा.

Deepika Padukone and Allu Arjun - Photo Gallery
4/6

दीपिका पादुकोण और ऑलू अर्जुन

'जवान' फेम निर्देशक एटली अब ऑलू अर्जुन के साथ एक मेगा-प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण मुख्य अभिनेत्री के रूप में नज़र आएंगी. यह एक बड़े बजट की साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म हो सकती है, जिसे दो भागों में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है.

Sanjay Leela Bhansali Love & War - Photo Gallery
5/6

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर'

इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी पहली बार साथ में देखने को मिलेगी. यह एक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम कहानी है. फितो वहीं, फिल्म की रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 (इंडिपेंडेंस डे वीकेंड) रखी गई है.

Sunny Deol Border 2 - Photo Gallery
6/6

सनी देओल की 'बॉर्डर 2'

साल 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल आखिरकार 2026 में आ रहा है. इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में नज़र आने वाले हैं. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

