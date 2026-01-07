स्क्रीन से स्ट्रीमिंग तक, ओटीटी पर देखने को मिली महिला शक्ति

Female Power on OTT Platforms: डिजिटल क्रांति ने महिला कलाकारों को ऐसे मंच दिए हैं जहां वे केवल सुंदरता तक ही सीमित नहीं हैं. राधिका आप्टे से लेकर फीबी वॉलर-ब्रिज तक, इन अभिनेत्रियों ने अपनी अहम भूमिकाओं के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि ओटीटी की दुनिया में अब महिला शक्ति ही असली ‘गेम चेंजर’ के रूप में काम करने वाली है, जिससे दर्शक देखने खूब पंसद भी कर रहे हैं.