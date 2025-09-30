कौन है ये पॉप म्यूजिक सिंगर, जो लाइव परफॉरमेंस में पहनते है अपनी माँ का मंगलसूत्र, जाने इनकी अनोखी कहानी

Famous Singer Palash Sen: पलाश सेन 90 के दशक के इंडी-पॉप म्यूजिक के फेमस सिंगर हैं। उन्होंने अपने बैंड Euphoria के साथ हिंदी पॉप और रॉक म्यूजिक में नई एनर्जी और पहचान दी। उनके गाने जैसे ‘धूम पिचक धूम’ और ‘मायरी‘ आज भी लोगों के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। पलाश सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैं।