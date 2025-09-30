कौन है ये पॉप म्यूजिक सिंगर, जो लाइव परफॉरमेंस में पहनते है अपनी माँ का मंगलसूत्र, जाने इनकी अनोखी कहानी
Famous Singer Palash Sen: पलाश सेन 90 के दशक के इंडी-पॉप म्यूजिक के फेमस सिंगर हैं। उन्होंने अपने बैंड Euphoria के साथ हिंदी पॉप और रॉक म्यूजिक में नई एनर्जी और पहचान दी। उनके गाने जैसे ‘धूम पिचक धूम’ और ‘मायरी‘ आज भी लोगों के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। पलाश सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैं।
90 के दशक में पॉप म्यूजिक का दौर
90 के दशक में हिंदी म्यूजिक में पॉप का नया दौर शुरू हुआ। छोटे-छोटे एलबम और लाइव परफॉर्मेंस ने युवाओं के दिलों को जीत लिया। टीवी और रेडियो पर पॉप गाने सुनना एक नया एक्सपीरियंस था और लोग अपने घरों में भी इसे अपनाने लगे।
पॉप म्यूजिक ने युवाओं को बदला
पॉप म्यूजिक ने युवाओं के अंदाज और सोच को बदल दिया। छोटे शहरों में भी लोग इन गानों के दीवाने हो गए। स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रमों में पॉप गाने बजने लगे और यह म्यूजिक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नई पहचान बन गया।
पलाश सेन का परिचय
इसी दौर के फेमस पॉप सिंगर हैं पलाश सेन। उन्होंने अपने बैंड Euphoria के साथ इंडी-पॉप म्यूजिक में नई एनर्जी और पहचान दी। उनके गाने जैसे 'धूम पिचक धूम' और 'मायरी' आज भी बहुत फेमस हैं। पलाश सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैं।
मां के आशीर्वाद का महत्व
पलाश सेन अपनी मां का मंगलसूत्र पहनकर मंच पर परफॉर्म करते हैं। उनकी मां डॉ. पुष्पा सेन ने बंटवारे और संघर्ष के समय समाज सेवा की और अपने बेटे को संस्कार दिए। यह मंगलसूत्र उनके लिए प्यार, आशीर्वाद और संघर्ष का नीशानी है।
करियर और उपलब्धियाँ
पलाश सेन ने 1998 में Euphoria बैंड की स्थापना की और पहला एल्बम 'धूम' रिलीज किया। उनके 80 से ज्यादा गाने हैं और कई आज भी फेमस हैं। उनकी कमाई लाइव शो, एल्बम और अन्य प्रोजेक्ट्स से होती है। पलाश ने पॉप म्यूजिक को नई पहचान दी और परिवार के लिए सम्मान और आशीर्वाद की भावना दिखाई।
Disclaimer
यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और मनोरंजन के लिए बताई गई है। इसमें दी गई बातें स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।