सेलिब्रिटी वेडिंग्स 2025, वो सितारे जिन्होंने हमेशा के लिए थामे एक-दूसरे के हाथ
Big Star Wedding of 2025: साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया. जहां कई सितारे शादी के बंधने में हमेशा के लिए बंध गए. जिसमें सामंथा रुथ प्रभु, अरमान मलिक, हिना खान, दर्शन रावल और प्राजक्ता कोली से कई बड़े सितारों का नाम शामिल है. इन शादियों ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु
साउथ सुपरस्टार सामंथा ने दिसंबर 2025 में 'फैमिली मैन' के निर्देशक राज निदिमोरु के साथ ईशा फाउंडेशन, कोयंबटूर में एक निजी समारोह में बेहद ही सादगी के साथ शादी के सीारे रसमों को पूरा किया था.
रमान मलिक और आशना श्रॉफ
तो वहीं, मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने 2 जनवरी 2025 को महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियों में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड आशना श्रॉफ के साथ सात फेरे लिए थे.
हिना खान और रॉकी जायसवाल
टीवी जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान ने 4 जून 2025 को अपने साथी रॉकी जायसवाल के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर अपने सालों पुराने रिश्ते को नाम जर जीवन की एक नई शुरुआत की.
दर्शन रावल और धरल सुरेलिया
इसके अलावा सिंगर दर्शन रावल ने जनवरी 2025 में अपनी सबसे अच्छी दोस्त धरल सुरेलिया के साथ उदयपुर में एक पारंपरिक और भव्य समारोह में धूमधाम के साथ शादी की.
प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल
जानी-मानी यूट्यूबर 'मोस्टली सेन' के नाम से देशभर में फेसम यानी प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी 2025 को कर्जत में अपने बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल के साथ शादी की.
आदर जैन और अलेखा आडवाणी
इसके अलावा कपूर खानदान के सदस्य आदर जैन ने फरवरी 2025 में अलेखा आडवाणी के साथ गोवा और मुंबई में ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी की थी.
नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर
तो वहीं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी 2025 को पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ सोलन के पास एक बेहद निजी समारोह में शादी की थी.
प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी
अभिनेता प्रतीक बब्बर ने वैलेंटाइन्स डे यानी 14 फरवरी पर अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर 'रॉक क्लिफ' में प्रिया बनर्जी के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे.