Drishyam से RRR तक, हर किरदार में चमक डाल Shriya Saran ने छोड़ी अपनी छाप
Actress, Shriya Saran: श्रीया सरन बॉलीवुड और साउथ की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने किरदारों से सबका दिल जीता है। उनकी फिल्में द्रिश्यम, आवारापन , कब्जा, RRR और Phamous जैसी रोमांच, प्यार और साहस से भरी कहानियाँ पेश करती हैं। श्रीया अपने किरदारों में मासूमियत और समझदारी लाती हैं, जो उन्हें खास बनाती है।
द्रिश्यम (2015)
यह फिल्म एक साधारण परिवार की कहानी है, जो अचानक एक बड़े अपराध में फँस जाता है। इसमें श्रीया सरन, अजय देवगन (विजय) की पत्नी बनी हैं। वह अपने पति और बच्चों को बचाने के लिए हर हाल में उनके साथ खड़ी रहती हैं। यह रोमांचक फिल्म Netflix और Disney+ Hotstar पर देखी जा सकती है।
आवारापन (2007)
यह फिल्म प्यार और कुर्बानी की कहानी है। श्रीया सरन इसमें आलिया का किरदार निभाती हैं, जो मासूम और दिल छू लेने वाला है। आलिया का सपना होता है कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन किस्मत कुछ और ही प्लान करती है। यह भावुक फिल्म YouTube पर आसानी से देखी जा सकती है।
कब्जा
यह एक्शन और ड्रामा से भरी फिल्म है। इसमें श्रीया सरन, अर्केश्वर की पत्नी का किरदार निभाती हैं। वह एक ताकतवरऔर मददगार पत्नी के रूप में दिखती हैं, जो हर मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ देती है। उनकी मौजूदगी कहानी को और भावनात्मक बना देती है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर देखी जा सकती है।
द्रिश्यम 2
यह फिल्म ड्रिश्यम की अगली कड़ी है। इसमें श्रीया सरन फिर से नंदिनी सालगौकर का किरदार निभाती हैं। नंदिनी एक ऐसी पत्नी और माँ है जो अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। हर परिस्थिति में वह अपने पति विजय का साथ देती है। यह रोमांचक फिल्म Amazon Prime Video पर देखी जा सकती है।
RRR (2022)
यह एक शानदार ऐतिहासिक फिल्म है, जिसमें आजादी की लड़ाई और दोस्ती की ताकत दिखाई गई है। इसमें श्रीया सरन, आलूरी वेंकटारमण राव की पत्नी के किरदार में नजर आती हैं। उनका किरदार सरल दिखाया गया है, जो परिवार और रिश्तों की अहमियत को दिखाता है। यह ब्लॉकबस्टर फिल्म Netflix पर डली हुई है।
Phamous(2018)
यह फिल्म चंबल के माहौलपर बनी है, जहां राजनीति, अपराध और प्यार की कहानी एक साथ चलती है। इसमें श्रीया सरन, राधे श्याम (Jimmy Shergill) की प्रेमिका बनती हैं। उनका किरदार मासूम और दिल को छू लेने वाला है, जो राधे श्याम की जिंदगी में उम्मीद और प्यार लाता है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है।
गौतमीपुत्र सातकर्णी
यह एक ऐतिहासिक फिल्म है जो भारत की वीरता और त्याग की कहानी दिखाती है। इसमें श्रीया सरन रानी वशिष्ठी देवी का किरदार निभाती हैं। वह एक साहसी और समझदार रानी के रूप में दिखाई देती हैं, जो अपने पति और राज्य के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। यह फिल्म Disney+ Hotstar पर उपलब्ध है।
