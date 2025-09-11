Drishyam से RRR तक, हर किरदार में चमक डाल Shriya Saran ने छोड़ी अपनी छाप

गौतमीपुत्र सातकर्णी

यह एक ऐतिहासिक फिल्म है जो भारत की वीरता और त्याग की कहानी दिखाती है। इसमें श्रीया सरन रानी वशिष्ठी देवी का किरदार निभाती हैं। वह एक साहसी और समझदार रानी के रूप में दिखाई देती हैं, जो अपने पति और राज्य के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। यह फिल्म Disney+ Hotstar पर उपलब्ध है।

