माँ बनने का दबाव या करियर का सपना? रिया चक्रवर्ती ने ‘एग फ्रीजिंग’ पर तोड़ी चुप्पी

Rhea Chakraborty and Egg Freezing: बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेत्रियों में से एक रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट ‘चैप्टर 2′ में एग फ्रीजिंग (Egg Freezing) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. जिसमें उन्होंने ने यह बताया कि वह एक अजीब कशमकश में हैं, जहाँ उनकी ‘बायोलॉजिकल क्लॉक‘ उन्हें बच्चे पैदा करने का संकेत दे रही है, जबकि उनका दिमाग करियर और बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहा है.