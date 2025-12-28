  • Home>
  • वर्क-लाइफ बैलेंस पर नेहा धूपिया ने उठाई कामकाजी माताओं और बच्चों के रिश्तों पर आवाज़

वर्क-लाइफ बैलेंस पर नेहा धूपिया ने उठाई कामकाजी माताओं और बच्चों के रिश्तों पर आवाज़

Neha Dhupia on Working Motherhood:   बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी एक्टिंग के साथ-साथ बुलंद किरदारों को लेकर हिंदी सिनेमा में जानी जाती हैं. लेकिन, इन दिनों नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर भी खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. जहां एक्ट्रेस ने कामकाजी माताओं के अनकहे दर्द के बारे में खुलकर बातचीत की है. उन्होंने बताया कि बच्चों से दूर रहना दुविया का सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, खास तौर से जब आप बाहर काम करती हों. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सही संचार और ‘क्वालिटी टाइम’ के माध्यम से बच्चों पर पड़ने वाले  नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है. आखिरी में उन्होंने सभी कामकाजी माताओं के लिए कहा कि एक कामकाजी मां अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल होती है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 28, 2025 3:03:47 PM IST

Constant Guilt - Photo Gallery
1/6

निरंतर अपराधबोध

एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने लिखा कि काम की वजह से हम अपने ही बच्चों को घर पर छोड़कर एक बेहद ही गहरा अपराधबोध (Constant Guilt) पैदा कर देते हैं. साथ ही उन्होंने लिखा कि जहां एर मां को हर पल यह लगता है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं कर रही है.

Missed Milestones - Photo Gallery
2/6

छूटे हुए महत्वपूर्ण पल

साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि लंबे कार्य घंटों की वजह से बच्चों के स्कूल फंक्शन या फिर उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों में शामिल नहीं होने से मां और बच्चे दोनों के लिए भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है.

Emotional Impact - Photo Gallery
3/6

भावनात्मक प्रभाव

तो वहीं, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जब माताएं लंबे समय तक अपने बच्चे के पास नहीं मौजूद रहती हैं, तो बच्चों में कभी-कभी अलग होने की चिंता (Separation Anxiety) तेज़ी से बढ़ने लगती है.

Quality Time vs. Quantity Time - Photo Gallery
4/6

क्वालिटी टाइम बनाम क्वांटिटी टाइम

हालाँकि, एक्ट्रेस का यह मानना है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप बच्चे के साथ कितने घंटे बिताते हैं, बल्कि यह है कि बिताए गए समय में आप भावनात्मक रूप से अपने बच्चे से कितने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं.

To Become there Role Models - Photo Gallery
5/6

रोल मॉडल बनना

इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि एक कामकाजी मां अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत का सबसे ज्यादा उदाहरण पेश करती है, जो भविष्य में उन्हें स्वतंत्र बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है.

Importance of support system - Photo Gallery
6/6

सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता

तो वहीं, कामकाजी माताओं के लिए एक मजबूत पारिवारिक माहौल सबसे ज्यादा जरूरी होता है है ताकि वे बिना मानसिक तनाव के करियर और परिवार को संतुलित करने में भी मदद कर सकें.

