वर्क-लाइफ बैलेंस पर नेहा धूपिया ने उठाई कामकाजी माताओं और बच्चों के रिश्तों पर आवाज़

Neha Dhupia on Working Motherhood: बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी एक्टिंग के साथ-साथ बुलंद किरदारों को लेकर हिंदी सिनेमा में जानी जाती हैं. लेकिन, इन दिनों नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर भी खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. जहां एक्ट्रेस ने कामकाजी माताओं के अनकहे दर्द के बारे में खुलकर बातचीत की है. उन्होंने बताया कि बच्चों से दूर रहना दुविया का सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, खास तौर से जब आप बाहर काम करती हों. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सही संचार और ‘क्वालिटी टाइम’ के माध्यम से बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है. आखिरी में उन्होंने सभी कामकाजी माताओं के लिए कहा कि एक कामकाजी मां अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल होती है.