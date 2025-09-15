पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वाली Mrunal Thakur के रियल लाइफ बोल्ड अवतार देख फैन्स का दिल हुआ बेकाबू - Photo Gallery
  • पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वाली Mrunal Thakur के रियल लाइफ बोल्ड अवतार देख फैन्स का दिल हुआ बेकाबू

पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वाली Mrunal Thakur के रियल लाइफ बोल्ड अवतार देख फैन्स का दिल हुआ बेकाबू

Mrunal Thakur Bold, Bikini Looks: मृणाल ठाकुर अपनी फिल्मों में अक्सर गंभीर और स्ट्रॉन्ग किरदारों के लिए जानी जाती हैं. लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वह असल जिंदगी में कितनी वर्सेटाइल हैं. इन लुक्स से पता चलता है कि मृणाल ठाकुर को अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है.मृणाल ठाकुर का यह हॉट और बिंदास अंदाज बताता है कि वह पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी लुक कैरी कर सकती हैं.

By: Ananya verma Last Updated: September 15, 2025 08:35:29 IST
1/10

मृणाल ठाकुर का हॉट बिकिनी लुक

मृणाल ठाकुर इन तस्वीरों में अपने हॉट बिकिनी लुक से कहर ढा रही हैं. नीले और गुलाबी रंग की बिकिनी में उनका कॅान्फिडेंस और सेक्सी अंदाज बेहद अट्रैक्टिव है. बीच पर उनके बोल्ड पोज फैंस का दिल जीत रहे हैं.

2/10

ग्लैमरस गाउन में मृणाल ठाकुर

एक तस्वीर में मृणाल ठाकुर एक चमकदार गाउन में नजर आ रही हैं, जिसमें डीप-नेक डिजाइन है. मृणाल ठाकुर का ये ग्लैमरस और सेक्सी लुक किसी इवेंट के लिए परफेक्ट है. मृणाल ठाकुर के चेहरे के एक्सप्रेशन्स और मेकअप इस लुक को और भी हॉट बना रहे हैं.

3/10

बोल्ड ब्लाउज और हैवी ज्वेलरी

मृणाल ठाकुर ने इस तस्वीर में बोल्ड डीप-नेक ब्लाउज के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी है. मृणाल ठाकुर का ये इंडियन लेकिन सेक्सी अंदाज वाला बहुत अट्रैक्टि है. आंखों का बोल्ड मेकअप और हॉट एक्सप्रेशन्स मृणाल ठाकुर के लुक को और भी दमदार बना रहे हैं.

4/10

बिकिनी और लॉन्जरी में मृणाल ठाकुर

इन तस्वीरों में मृणाल ठाकुर ने गुलाबी बिकिनी और एक सेक्सी लॉन्जरी टॉप में अपनी फिट बॉडी फ्लॉन्ट की है. मृणाल ठाकुर का ये हॉट और पर्सनल अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। मृणाल ठाकुर का कॅान्फिडेंस उनके हर पोज में साफ दिख रहा है.

5/10

बीच पर बोल्ड लुक

मृणाल ठाकुर बीच पर अपने बोल्ड बिकिनी लुक में दिख रही हैं. काले रंग की बिकिनी में मृणाल ठाकुर का सेक्सी अंदाज और कॅान्फिडेंस से भरा पोज बहुत अट्रैक्टि है. पानी में और रेत पर उनके हॉट लुक्स छा गए हैं.

6/10

पिंक बिकिनी और शॉर्ट्स

एक और तस्वीर में मृणाल ठाकुर ने पिंक बिकिनी टॉप के साथ हॉट शॉर्ट्स पहने हैं. उनका ये कैजुअल लेकिन सेक्सी अंदाज बहुत कमाल का है. खुले बाल और धूप का माहौल मृणाल ठाकुर के लुक को और भी फ्रेश और बोल्ड बना रहा है.

7/10

ड्रामेटिक और हॉट डांस लुक

मृणाल ठाकुर एक डांस लुक में बोल्ड और हॉट दिख रही हैं.काले रंग की ड्रेस में स्ट्रैपी डिजाइन और वेस्ट चेन मृणाल ठाकुर के लुक को सेक्सी बना रही है. उनके एक्सप्रेशन्स और स्टाइल डांस फ्लोर पर आग लगाने के लिए तैयार हैं.

8/10

मॉडर्न साड़ी में ग्लैमर

मृणाल ठाकुर ने एक मॉडर्न साड़ी पहनी है, जिसमें डीप-नेक ब्लाउज और ग्लिटर इफेक्ट है. मृणाल ठाकुर का ये ग्लैमरस और सेक्सी लुक किसी भी बड़े इवेंट के लिए परफेक्ट है. उनका कॅान्फिडेंस और अट्रैक्टिव अंदाज सबको पसंद आ रहा है.

9/10

ट्रेंडी और बोल्ड एथनिक वियर

मृणाल ठाकुर ने एक ब्लू जैकेट और गोल्डन ब्रालेट के साथ एथनिक वियर को बोल्ड अंदाज दिया है.उनका डीप-नेक लुक और फूलों की माला उनके स्टाइल को हॉट और यूनिक बना रही है.उनके कॅान्फिडेंस से भरे पोज फैंस का दिल जीत रहे हैं.

10/10

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

Tags:
Mrunal ThakurMrunal Thakur ageMrunal Thakur bold photosmrunal thakur hot photosmrunal thakur instagramMrunal thakur moviesmrunal thakur sexy photos
