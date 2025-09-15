पर्दे पर सीधी-सादी दिखने वाली Mrunal Thakur के रियल लाइफ बोल्ड अवतार देख फैन्स का दिल हुआ बेकाबू

Mrunal Thakur Bold, Bikini Looks: मृणाल ठाकुर अपनी फिल्मों में अक्सर गंभीर और स्ट्रॉन्ग किरदारों के लिए जानी जाती हैं. लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वह असल जिंदगी में कितनी वर्सेटाइल हैं. इन लुक्स से पता चलता है कि मृणाल ठाकुर को अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है.मृणाल ठाकुर का यह हॉट और बिंदास अंदाज बताता है कि वह पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी लुक कैरी कर सकती हैं.