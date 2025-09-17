बॉलीवुड की इस हसीना को मिला “Bikini Babe” का खिताब, एक्ट्रेस के हॉट लुक्स देख आप भी कहेंगे “wow”

Bollywood Actress Kiara Advani Hot Bikini Looks: इन तस्वीरों में कियारा आडवाणी का फैशन सेंस और कॅान्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। उन्होंने अलग-अलग तरह के कपड़े पहने हैं, जिनमें ग्लैमरस गाउन से लेकर बोल्ड बिकिनी तक शामिल हैं। उनका हर लुक यह बताता है कि वह अपने स्टाइल के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती हैं। चाहे वह किसी पार्टी में हो या बीच पर, वह हमेशा सबसे अलग और आकर्षक दिखती हैं।