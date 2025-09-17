बॉलीवुड की इस हसीना को मिला “Bikini Babe” का खिताब, एक्ट्रेस के हॉट लुक्स देख आप भी कहेंगे “wow”
Bollywood Actress Kiara Advani Hot Bikini Looks: इन तस्वीरों में कियारा आडवाणी का फैशन सेंस और कॅान्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। उन्होंने अलग-अलग तरह के कपड़े पहने हैं, जिनमें ग्लैमरस गाउन से लेकर बोल्ड बिकिनी तक शामिल हैं। उनका हर लुक यह बताता है कि वह अपने स्टाइल के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती हैं। चाहे वह किसी पार्टी में हो या बीच पर, वह हमेशा सबसे अलग और आकर्षक दिखती हैं।
पीले बिकिनी में बीच पर मस्ती
इन तस्वीरों में कियारा आडवाणी पीले रंग की बिकिनी में दिख रही हैं। यह रंग उन पर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बाल भीग चुके हैं और उनका पोज बीच के माहौल के लिए बिल्कुल सही है। यह एक बहुत ही फ्रेश और हॉट लुक है।
डेनिम जैकेट के साथ बोल्ड फोटोशूट
यह एक बहुत ही क्रिएटिव और बोल्ड फोटोशूट है। कियारा आडवाणी ने सिर्फ एक डेनिम जैकेट पहनी है और वह पुराने सूटकेस पर बैठी हैं। यह पोज और यह स्टाइल बहुत ही कलात्मक और आकर्षक है।
गुलाबी जंपसूट में चमक
कियारा आडवाणी इस तस्वीर में एक गुलाबी रंग के शिमरी जंपसूट में हैं। इस जंपसूट में डीप नेक (गहरी गर्दन) है, जो उनके लुक को और भी बोल्ड बना रहा है। उनके बाल खुले हैं और यह पूरा लुक एक पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है।
ब्लैक ड्रेस में हॉट अंदाज़
इस तस्वीर में कियारा आडवाणी ने एक ब्लैक टाइट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें रफल्स (सिकुड़न) का काम है। उनका एक्सप्रेशन बहुत ही शानदार है, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। यह ड्रेस उनके फिगर को बहुत अच्छी तरह से दिखा रही है।
ब्लू लेटेक्स ड्रेस में अनोखा स्टाइल
इस तस्वीर में कियारा आडवाणी एक बहुत ही अनोखी नीले रंग की लेटेक्स ड्रेस में हैं। यह ड्रेस बहुत ही शाइनी है और इसमें सामने कटआउट और बैकलेस डिज़ाइन है। उनका यह लुक दिखाता है कि वह अपने स्टाइल के साथ नए-नए प्रयोग करने से नहीं डरती हैं।
हैट के साथ वेकेशन लुक
इस तस्वीर में कियारा आडवाणी फिर से पीले रंग की बिकिनी में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्टाइलिश हैट पहनी है और एक सफेद श्रग (कवर-अप) भी लिया है। यह लुक एक आरामदेह और स्टाइलिश वेकेशन के लिए एकदम सही है।
लाल गाउन में ग्लैमरस लुक
इस तस्वीर में कियारा आडवाणी एक बहुत ही ग्लैमरस लाल गाउन में दिख रही हैं। यह गाउन चमकदार है और इसमें एक तरफ हाई स्लिट (कटाव) और कमर पर कटआउट डिज़ाइन है। उनका कॅान्फिडेंस से भरा पोज और गाउन की चमक उन्हें रेड कार्पेट पर सबसे अलग दिखा रही है।
वाइट ब्लेज़र में बॉस लेडी
इस तस्वीर में कियारा आडवाणी ने एक सफेद रंग का ब्लेज़र पहना है, लेकिन अंदर कुछ नहीं पहना। यह लुक एक 'बॉस लेडी' वाइब दे रहा है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड है। उनके एक्सप्रेशन्स भी बहुत दमदार हैं, जो इस लुक को और भी प्रभावी बना रहे हैं।
