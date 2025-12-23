अनन्या पांडे का फिटनेस मंत्र, ‘तू मेरी मैं तेरा’ के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की अनकही कहानी

अनन्या पांडे का फिटनेस मंत्र, ‘तू मेरी मैं तेरा’ के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की अनकही कहानी
Ananya Pandey Fitness Mantra: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं. अपनी आने वाली फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के प्रमोशन में जमकर व्यस्त हैं. लेकिन उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी बॉडी पॉजिटिविटी के बारें में खुलकर बात की है. उनके साथ इस फिल्म में कार्तिक आर्यन भी नज़र आएंगे.
फिल्म का प्रमोशन
अनन्या पांडे अपनी अगली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' के प्रमोशन में काफी ज्यादा व्यस्त नज़र आ रही हैं.
सख्त मेहनत का फल
एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म के लिए 'बीच बॉडी' हासिल करने के लिए उन्होंने हर दिन जिम में जमकर पसीना बहाया है.
डाइट से मिली राहत
फिल्म टीज़र के बाद फिट बॉडी की चर्चा होने पर अनन्या पांड ने यह स्वीकार किया कि वह अब अपनी पसंदीदा डाइट पर वापस लौट आई हैं.
बॉडी पॉजिटिविटी का संदेश
हालाँकि, एक्ट्रेस ने जोर देते हुए कहा कि हर किसी को अपने शरीर के आकार और साइज पर गर्व और आत्मविश्वास होना चाहिए.
नेचुरल बदलावों पर चर्चा
साथ ही उन्होंने पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लोटिंग और शरीर के मासिक बदलावों पर बहुत ईमानदारी से अपनी बात सभी के सामने रखी.
बचपन की असुरक्षा
अनन्या ने यह भी साझा करते हुए कहा कि बचपन में उनके शरीर की वजह से उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता था, जिसकी यादें आज भी उनके दिमाग और मन में हैं.