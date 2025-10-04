Salman Khan की 5 सुपरहिट फिल्में, जिनके बिना अधूरी है रोमांटिक मूवी नाईट आज ही अपनी वॉचलिस्ट में इन्हें शामिल करे

Hum Dil De Chuke Sanam (1999)

'हम दिल दे चुके सनम' (1999) नंदिनी (ऐश्वर्या राय) की कहानी है, जिसे संगीत सीखने आए समीर (सलमान खान) से गहरा प्यार हो जाता है। जब नंदिनी के पिता को यह पता चलता है, तो वह समीर को घर से निकाल देते हैं और नंदिनी की शादी वनराज (अजय देवगन) से कर देते हैं। शादी के बाद वनराज को पता चलता है कि नंदिनी आज भी समीर से प्यार करती है। अपने प्यार को भुलाकर, वनराज एक महान त्याग करता है और नंदिनी को उसके पहले प्यार से मिलाने के लिए उसे इटली ले जाता है। लेकिन सफर के दौरान नंदिनी वनराज की अच्छाई और सच्चे प्यार को समझ जाती है और अंत में वह अपने पहले प्यार की जगह अपने पति को चुनती है।