Salman Khan की 5 सुपरहिट फिल्में, जिनके बिना अधूरी है रोमांटिक मूवी नाईट आज ही अपनी वॉचलिस्ट में इन्हें शामिल करे

Salman Khan Best Romantic Movies: सलमान खान बॉलीवुड के सबसे पसंदिदा एक्टर्स में से एक हैं। उनकी कई रोमांटिक फिल्में दर्शकों के दिल में खास जगह बना चुकी हैं। इन फिल्मों में परिवार, दोस्ती, त्याग और सच्चे प्यार की भावनाएँ साफ दिखाई देती हैं। मैने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, प्यार किया तो डरना क्या और चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसी ही पाँच फिल्में हैं जिन्होंने सलमान को रोमांस का बादशाह बना दिया।

By: Ananya verma | Published: October 4, 2025 4:15:58 PM IST

1/8

5 रोमांटिक सलमान खान कि फिल्में

सलमान खान ने अनेक ऐसी फिल्में दी हैं जो दिल को छू जाती हैं। हम Salman Khan कि 5 ऐसी रोमांटिक फिल्मों को देखेंगे जो समय-समय पर पसन्द की गईं।

2/8

Hum Aapke Hain Koun..! (1994)

'हम आपके हैं कौन' (1994) एक सुपरहिट फिल्म है। यह प्रेम (सलमान) और निशा (माधुरी) की कहानी है, जिन्हें अपने भाई-बहन की शादी के दौरान प्यार हो जाता है। बाद में, एक दुखद घटना के कारण, दोनों को अपने प्यार को छोड़कर परिवार की भलाई के लिए एक बड़ा त्याग करना पड़ता है। यह फिल्म अपने खूबसूरत गानों और भारतीय शादी की रस्मों के लिए बहुत मशहूर है।

3/8

Hum Dil De Chuke Sanam (1999)

'हम दिल दे चुके सनम' (1999) नंदिनी (ऐश्वर्या राय) की कहानी है, जिसे संगीत सीखने आए समीर (सलमान खान) से गहरा प्यार हो जाता है। जब नंदिनी के पिता को यह पता चलता है, तो वह समीर को घर से निकाल देते हैं और नंदिनी की शादी वनराज (अजय देवगन) से कर देते हैं। शादी के बाद वनराज को पता चलता है कि नंदिनी आज भी समीर से प्यार करती है। अपने प्यार को भुलाकर, वनराज एक महान त्याग करता है और नंदिनी को उसके पहले प्यार से मिलाने के लिए उसे इटली ले जाता है। लेकिन सफर के दौरान नंदिनी वनराज की अच्छाई और सच्चे प्यार को समझ जाती है और अंत में वह अपने पहले प्यार की जगह अपने पति को चुनती है।

4/8

Maine Pyar Kiya (1989)

'मैंने प्यार किया' (1989) एक क्लासिक प्रेम कहानी है जिसने सलमान खान को सुपरस्टार बनाया। यह कहानी है अमीर घर के प्रेम (सलमान) और साधारण परिवार की सुमन (भाग्यश्री) की। जब सुमन अपने पिता के विदेश जाने पर प्रेम के घर रहने आती है, तो दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन प्रेम के पिता (किशन) को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता, क्योंकि सुमन गरीब है। तब प्रेम अपने प्यार को साबित करने के लिए अपने घर की दौलत और आराम छोड़कर, सुमन के पिता के गाँव जाता है और मेहनत से पैसा कमाता है। यह फिल्म बताती है कि सच्चा प्यार अमीरी-गरीबी नहीं देखता और हर चुनौती का सामना कर सकता है।

5/8

Pyaar Kiya To Darna Kya (1998)

प्यार किया तो डरना क्या' (1998) की कहानी मुस्कान (काजोल) और उसके भाई विशाल (अरबाज़ खान) पर केंद्रित है। जब मुस्कान मुंबई में पढ़ाई के दौरान सूरज (सलमान खान) से प्यार कर बैठती है, तो विशाल सूरज को एक नाकाबिल लड़का मानकर उनके रिश्ते को नामंजूर कर देता है। विशाल की स्वीकृति जीतने के लिए, सूरज मुस्कान के गाँव जाता है और एक नौकर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। कई चुनौतियों का सामना करने, खुद को साबित करने के बाद, सूरज आखिरकार विशाल का दिल जीत लेता है, और दोनों परिवारों की सहमति से मुस्कान और सूरज की शादी हो जाती है।

6/8

Chori Chori Chupke Chupke (2001)

प्रोफेसर परिमल (धर्मेंद्र) अपनी नई पत्नी सुलेखा (शर्मिला टैगोर) के जीजा राघवेंद्र (ओम प्रकाश) को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि सुलेखा जीजाजी को बहुत अक्लमंद मानती है। यह साबित करने के लिए कि जीजाजी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, परिमल एक ड्राइवर 'प्यारे मोहन' का भेष बनाकर उनके घर नौकरी कर लेता है। वह अपनी शुद्ध हिंदी से जीजाजी को खूब परेशान करता है। इस नाटक को और आगे बढ़ाने के लिए, परिमल अपने दोस्त सुकुमार (अमिताभ बच्चन) को असली 'परिमल' बनाकर भेजता है, जिससे घर में पहचान का एक मजेदार खेल शुरू हो जाता है। अंत में, सारा भेद खुल जाता है और जीजाजी अपनी हार मान लेते हैं।

7/8

क्यों देखें ये फिल्में?

ये फिल्में अलग- अलग समय की रोमांटिक स्टाइल दिखाती हैं। हर फिल्म में दर्शकों को प्रेम की विभिन्न छापें मिलती हैं जैसे कि मासूम, नाटकीय और चुनौतीपूर्ण। अगर आप रोमांटिक फिल्में पसंद करते हैं, तो इन 5 में से कम-से-कम एक जरूर देखें।

8/8
