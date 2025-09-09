‘भाभी’ मलाइका के छोटे कपड़ों से Salman Khan को थी दिक्कत, साथ डांस करने से भी किया था इनकार!

Dabangg Movie: फिल्म दबंग का मशहूर गाना “मुन्‍नी बदनाम हुई” आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। लेकिन इसके बनने की कहानी उतनी आसान नहीं थी। गाने को लेकर खान परिवार में कुछ मतभेद हुए थे, खासकर मलाइका अरोड़ा की एंट्री और उनके कपड़ों को लेकर। फिर भी हालात ऐसे बने कि यह गाना न सिर्फ फिल्म का, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा हिट बन गया।