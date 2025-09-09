‘भाभी’ मलाइका के छोटे कपड़ों से Salman Khan को थी दिक्कत, साथ डांस करने से भी किया था इनकार!

  • Home>
Dabangg Movie: फिल्म दबंग का मशहूर गाना मुन्‍नी बदनाम हुई आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। लेकिन इसके बनने की कहानी उतनी आसान नहीं थी। गाने को लेकर खान परिवार में कुछ मतभेद हुए थे, खासकर मलाइका अरोड़ा की एंट्री और उनके कपड़ों को लेकर। फिर भी हालात ऐसे बने कि यह गाना न सिर्फ फिल्म का, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा हिट बन गया।

1/7

दबंग और मुन्‍नी बदनाम

फिल्म दबंग (2010) में आई का गाना “मुन्‍नी बदनाम हुई” बहुत बड़ा हिट हुआ। इस गाने में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने डांस किया था। लेकिन शुरू में अरबाज खान (Arbaaz Khan) इस बात के लिए राजी नहीं थे कि उनकी पत्नी यह आइटम सॉन्ग करें।

2/7

अरबाज की झिझक

निर्देशक अभिनव कश्यप ने बताया कि अरबाज नहीं चाहते थे कि मलाइका को “आइटम गर्ल” कहा जाए। अरबाज और सलमान खान (Salman Khan) की सोच हमेशा से काफी कंजरवेटिव रही हैं।

3/7

मलाइका अरोड़ा का फैसला

मलाइका अरोड़ा ने साफ कहा कि वह खुद अपने फैसले लेती हैं। उन्होंने अरबाज को समझाया कि गाने में कुछ गलत या अश्लील नहीं है, बस डांस है। आखिरकार अरबाज मान गए।

4/7

मलाइका अरोड़ा की पहचान

निर्देशक के अनुसार, मलाइका बेहतरीन डांसर थीं। पहले भी “छैंया-छैंया” जैसे गानों से वह मशहूर थीं। उन्होंने कहा कि कैमरे पर कम दिखने वाले चेहरे को लोग ज्यादा पसंद करते हैं।

5/7

सलमान खान की एंट्री

अभिनव चाहते थे कि सलमान खान गाने के बाद आएं, लेकिन सलमान खान खुद गाने में शामिल होना चाहते थे। इस वजह से सोनू सूद का हिस्सा थोड़ा पीछे चला गया। फिर भी गाना सुपरहिट रहा।

6/7

निजी जिदगी

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने 1998 में शादी की थी। 2002 में उनके बेटे अरहान का जन्म हुआ। 2017 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज भी वे मिलकर अपने बेटे की परवरिश करते हैं।

7/7

