Krrish 4 को लेकर राकेश रोशन ने दिया बड़ा अपडेट, ऋतिक होंगे डायरेक्टर, जानिए कब होगी रिलीज

Krrish 4 को लेकर राकेश रोशन ने दिया बड़ा अपडेट, ऋतिक होंगे डायरेक्टर, जानिए कब होगी रिलीज
Hrithik Roshan in Krrish 4 : राकेश रोशन ने कहा कि अब कृष 4 पर काम शुरू हो गया है। शूटिंग अगले साल शुरू होगी और फिल्म 2027 में आएगी। इस बार फिल्म का निर्देशन ऋतिक रोशन करेंगे। राकेश रोशन एक मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जबकि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाते हैं। दोनों मिलकर कृष 4 को खास बनाने वाले हैं।
कृष 4 का ऐलान
राकेश रोशन ने बताया कि शुरुआती बजट और प्रोडक्शन की चुनौतियों के बाद अब कृष 4 की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में थी और अब आखिरकार आगे बढ़ रही है।
बजट की दिक्कत
राकेश रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट तो जल्दी पूरी हो गई थी, लेकिन असली चुनौती थी बजट। अब जब टीम को निश्चित बजट का अंदाजा हो गया है, तो प्रोजेक्ट को confidently आगे बढ़ाया जा रहा है।
2027 में है रिलीज का प्लान
फिल्म का काम तेजी से चल रहा है। शूटिंग अगले साल के बीच से शुरू होगी। क्योकि प्री-प्रोडक्शन काफी बड़ा है, इसलिए तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। फिल्म को साल 2027 में रिलीज करने कि पूरी कोशिश जारी है।
ऋतिक होंगे डायरेक्टर
मार्च 2024 में राकेश रोशन ने इंस्टाग्राम पर चौंकाने वाला ऐलान किया था। कृष 4 का निर्देशन इस बार ऋतिक रोशन खुद करेंगे। यह उनके करियर का पहला डायरेक्शन प्रोजेक्ट होगा।
फैंस की हैरानी
अब तक कृष सीरीज की सभी फिल्में राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट की थीं। इसलिए जब ऋतिक के निर्देशन की खबर आई तो फैंस हैरान और उत्साहित दोनों हो गए।
ऋतिक रोशन का उत्साह और डर
फैन इवेंट में ऋतिक रोशन ने कहा, “आपको पता नहीं मैं कितना नर्वस हूं। मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट चाहिए।” उन्होंने माना कि यह जिम्मेदारी उनके लिए नई है।
कृष सीरीज की शुरुआत
यह सफर 2003 में कोई… मिल गया से शुरू हुआ था। इसमें रोहित मेहरा और उसके एलियन दोस्त जादू की कहानी दिखाई गई थी। यह फिल्म सुपरहिट रही और आगे की कहानी यहीं से बढ़ी।
सुपरहीरो कृष का जन्म
2006 में कृष आई, जिसमें भारत के पहले मेनस्ट्रीम सुपरहीरो को दिखाया गया। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह बॉलीवुड के लिए नई दिशा साबित हुई।
कृष 3 की सफलता
2013 में कृष 3 रिलीज हुई और इसने ₹374 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यह फिल्म फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी हिट मानी गई और फैंस को इसके आगे के हिस्से का इंतजार रहने लगा।
कृष 4 से उम्मीदें
हालाँकि कहानी को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा है कि कृष 4 में टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा। साथ ही फैंस को उम्मीद है कि उनका पसंदीदा किरदार जादू भी एक बार फिर लौट सकता है।