Saiyaara के बाद Ahaan Panday की होगी वापसी! Aditya Chopra और Ali Abbas के साथ होगा रोमांस और एक्शन का धमाका

Ahaan Panday Upcoming movie: पांडे (Ahaan Panday) , जिन्होंने सैयारा (Saiyaara) फिल्म से शानदार शुरुआत की थी, अब अपनी दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं। यह एक्शन और रोमांस से भरी फिल्म होगी, जिसका डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र करेंगे और प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा करेंगे। फिल्म की कहानी, एक्शन और म्यूज़िक पर काम शुरू हो चुका है और शूटिंग 2026 की शुरुआत में होगी।