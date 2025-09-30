Saiyaara के बाद Ahaan Panday की होगी वापसी! Aditya Chopra और Ali Abbas के साथ होगा रोमांस और एक्शन का धमाका - Photo Gallery
Saiyaara के बाद Ahaan Panday की होगी वापसी! Aditya Chopra और Ali Abbas के साथ होगा रोमांस और एक्शन का धमाका

Ahaan Panday Upcoming movie: पांडे (Ahaan Panday) , जिन्होंने सैयारा (Saiyaara) फिल्म से शानदार शुरुआत की थी, अब अपनी दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं। यह एक्शन और रोमांस से भरी फिल्म होगी, जिसका डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र करेंगे और प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा करेंगे। फिल्म की कहानी, एक्शन और म्यूज़िक पर काम शुरू हो चुका है और शूटिंग 2026 की शुरुआत में होगी।

By: Ananya verma | Published: September 30, 2025 4:14:01 PM IST

1/7
1/7

आहान पांडे की नई फिल्म

आहान पांडे, जिन्होंने सैयारा फिल्म से शानदार डेब्यू किया था, अब अपनी दूसरी फिल्म के लिए तैयार हैं। यह एक एक्शन और रोमांस से भरी फिल्म होगी।

2/7
2/7

अली अब्बास जफर का ड़ायरेक्शन

इस फिल्म का ड़ायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर अली अब्बास जफर करेंगे। वह सुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी बड़ी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

3/7
3/7

आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन

फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे आदित्य चोपड़ा। यह उनकी और अली अब्बास जफर की पाँचवीं फिल्म होगी।

4/7
4/7

आहान की एक्टिंग से इन्स्पायर

रिपोर्ट्स के अनुसार, अली अब्बास ज़फ़र आहान पांडे की सैयारा में की गई एक्टिंग से काफी इन्स्पायर हुए। खासकर उनके इमोशनल और ड्रामेटिक सीन बहुत पसंद आए।
रिपोर्ट्स के अनुसार, अली अब्बास ज़फ़र आहान पांडे की सैयारा में की गई एक्टिंग से काफी इन्स्पायर हुए। खासकर उनके इमोशनल और ड्रामेटिक सीन बहुत पसंद आए।

5/7
5/7

आदित्य चोपड़ा का सुझाव

आदित्य चोपड़ा ने खुद आहान पांडे का नाम बताया। उनका मानना है कि नए चेहरे से फिल्म में ताजगी आएगी और दर्शकों को एक नया सरप्राइज़ मिलेगा।

6/7
6/7

तैयारी शुरू

फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और म्यूज़िक सेशन भी चल रहे हैं। शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी।

7/7
7/7

हिट जोड़ी की वापसी

अली अब्बास ज़फ़र और आदित्य चोपड़ा की जोड़ी पहले मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी फिल्में दे चुकी है। अब इस नई फिल्म से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं।








