  • Shah rukh और Salman के साथ की थी शुरुआत, फिर ऐसा क्या हुआ गुमनाम हो गया ये स्टार

Shah rukh और Salman के साथ की थी शुरुआत, फिर ऐसा क्या हुआ गुमनाम हो गया ये स्टार

Omkar Kapoor: 90 के दशक में एक चाइल्ड स्टार ने शाहरुख, सलमान, आमिर और कई बड़े सितारों के साथ काम कर खूब नाम कमाया। बचपन में उनकी मासूमियत और एक्टिंग की खूब तारीफ़ हुई। लेकिन बड़े होकर बतौर हीरो उन्हें सफलता नहीं मिली। फिल्मों के साथ टीवी और वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया। आज भी वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और नए मौकों की तलाश कर रहे हैं।

By: Ananya verma Last Updated: September 4, 2025 14:27:55 IST
1/7

ओमकार कपूर कौन हैं?

ओमकार कपूर ने 90 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम शुरू किया। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने 13 फिल्मों में एक्टिंग कि। उनकी पहली फिल्म थी मासूम (1996)। इसके बाद उन्होंने शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की।

2/7

सुपरस्टार्स के साथ काम

ओमकार ने कई हिट फिल्मों में काम किया। फिल्म चाहत में शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) के बेटे बने, जुड़वा में सलमान खान(Salman Khan) का बचपन निभाया। इसके अलावा हीरो नंबर 1, जुदाई, मेला और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों में उनकी मासूमियत और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई।

3/7

हीरो के रूप में नही चले पाए

बचपन की सफलता के बावजूद बड़े होकर ओमकार बतौर लीड स्टार के रूप में ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने 2015 में प्यार का पंचनामा 2 से डेब्यू किया। फिल्म हिट हुई, लेकिन कार्तिक आर्यन (kartik aaryan)ज्यादा चर्चा में रहे। इसके बाद उनकी बाकी फिल्में फ्लॉप रहीं और उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिली।

4/7

वेब सीरीज में आजमाया करियर

ओमकार ने फिल्मों के साथ डिजिटल दुनिया में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने कौशिकी, भूतपूर्व, भ्रम, फॉरबिडन लव, बिसात और शादी के बाद जैसी वेब सीरीज में काम किया। यहाँ भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बड़ी सफलता अभी भी दूर रही।

5/7

टीवी से फिल्मो तक का सफर

टीवी पर भी ओमकार ने काम किया। 1993 में फिल्मी चक्कर में ‘चिंटू’ का रोल निभाया। साल 2024 में वह आंगन-अपनों का में ‘सिद्धार्थ’ बने। इस तरह ओमकार फिल्मों के साथ टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहे हैं।

6/7

अब कहाँ हैं ओमकार?

आज ओमकार कपूर 38 साल के हैं और अभी भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। वे जल्द ही फिल्म प्रोजेक्ट लव में नजर आएंगे। अब तक उन्होंने शादी नहीं की है और पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। बचपन का स्टार अब नए मौके तलाश रहा है।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

