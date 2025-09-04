Shah rukh और Salman के साथ की थी शुरुआत, फिर ऐसा क्या हुआ गुमनाम हो गया ये स्टार

Omkar Kapoor: 90 के दशक में एक चाइल्ड स्टार ने शाहरुख, सलमान, आमिर और कई बड़े सितारों के साथ काम कर खूब नाम कमाया। बचपन में उनकी मासूमियत और एक्टिंग की खूब तारीफ़ हुई। लेकिन बड़े होकर बतौर हीरो उन्हें सफलता नहीं मिली। फिल्मों के साथ टीवी और वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया। आज भी वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और नए मौकों की तलाश कर रहे हैं।