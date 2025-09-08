‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’

Aly Goni, Controversy: टीवी स्टार अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन और दोस्त निया शर्मा के साथ अंकिता लोखंडे के घर गणेशोत्सव में शामिल हुए। अली चुपचाप खड़े रहे और ‘गणपति बप्पा मोरया’ नहीं बोले, जिससे इंटरनेट पर उन्हें आलोचना और समर्थन दोनों मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें पूजा का तरीका पता नहीं था और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैस्मिन ने बताया कि उनका रिश्ता आपसी समझ और अपनापन पर आधारित है।