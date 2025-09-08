  • Home>
  'गणपति बप्पा मोरेया' ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा 'मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…'

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’

Aly Goni, Controversy: टीवी स्टार अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन और दोस्त निया शर्मा के साथ अंकिता लोखंडे के घर गणेशोत्सव में शामिल हुए। अली चुपचाप खड़े रहे और ‘गणपति बप्पा मोरया’ नहीं बोले, जिससे इंटरनेट पर उन्हें आलोचना और समर्थन दोनों मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें पूजा का तरीका पता नहीं था और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैस्मिन ने बताया कि उनका रिश्ता आपसी समझ और अपनापन पर आधारित है।

By: Ananya verma Last Updated: September 8, 2025 12:55:10 IST
'गणपति बप्पा मोरेया' ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा 'मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…'
1/7

अली गोनी और गणेशोत्सव

टीवी स्टार अली गोनी उनकि गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन और दोस्त निया शर्मा, अंकिता लोखंडे के घर गणेशोत्सव में शामिल हुए। अली को पहली बार गणपति उत्सव में भाग लेते देखा गया।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
2/7

वीडियो और विवाद

उत्सव के दौरान अली चुपचाप खड़े रहे और उन्होने‘गणपति बप्पा मोरया’ नहीं बोले। ये वीडियो वायरल हुआ और उन्हें इंटरनेट पर टिप्पणीयो का सामना करना पड़ा।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
3/7

अली की जवाब

अली ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या करना चाहिए। उन्होने कहा वे अपने धर्म के अनुसार पूजा नहीं करते, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
4/7

इंटरनेट पर लोगों की राय

कुछ लोगों ने अली की टिप्पणी की, जबकि कई ने उनकी तारीफ की। फैंस ने कहा कि धर्म का सम्मान करना ही सेक्युलरिज्म है, और हर चीज पर विवाद नहीं बनाना चाहिए।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
5/7

जैस्मिन का बयान

जैस्मिन ने कहा कि उन दोने के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और ऐक्सेप्टेंस है जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। दूसरे लोगो की नेगेटिव एनर्जी और एलिगेशंस उनके रिश्ते में कोई दारार नहीं ला सकती।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
6/7

संदेश

जैस्मिन और अली का कहना है कि प्यार और पॉजिटिविटी सबसे जरूरी है। अगर दोनों खुश हैं, तो दूसरों की राय मायने नहीं रखती।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery

‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
‘गणपति बप्पा मोरेया’ ना बोलने पर ट्रोल हुआ मुस्लिम एक्टर, और कहा ‘मेरे धर्म में पूजा की इजाजत…’ - Photo Gallery
