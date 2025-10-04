लंबे समय की अफवाहें हुई सच: Rashmika Madanna और Vijay Devarakonda की हुई सगाई! शादी होगी फ़रवरी 2026 में? फैन्स को है बेसब्री से इंतज़ार

रश्मिका मंडाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (vijay devarakonda) की सगाई की खबर फैंस के लिए बहुत रोमांचक है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी शादी फरवरी 2026 में होने वाली है। लंबे समय से अफवाहों में रही यह जोड़ी अब फैंस के सामने आ गई है। रश्मिका ने पहले भी अपने रिलेशनशिप और पार्टनर में जरूरी गुणों पर बातें की थीं, जैसे दया और सम्मान।