लंबे समय की अफवाहें हुई सच: Rashmika Madanna और Vijay Devarakonda की हुई सगाई! शादी होगी फ़रवरी 2026 में? फैन्स को है बेसब्री से इंतज़ार
रश्मिका मंडाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (vijay devarakonda) की सगाई की खबर फैंस के लिए बहुत रोमांचक है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी शादी फरवरी 2026 में होने वाली है। लंबे समय से अफवाहों में रही यह जोड़ी अब फैंस के सामने आ गई है। रश्मिका ने पहले भी अपने रिलेशनशिप और पार्टनर में जरूरी गुणों पर बातें की थीं, जैसे दया और सम्मान।
रश्मिका और विजय की सगाई
रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा सगाई कर चुके हैं। उनकी शादी फरवरी 2026 में होने की संभावना है। फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हैं।
लंबे समय से कपल के रिश्ते की अफवाहें
कई वर्षों से रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा को एक साथ देखा गया है। फैंस हमेशा से इस जोड़ी की सगाई का इंतजार कर रहे थे। अब विजय देवरकोंडा कि टीम ने इसे से कन्फर्म कर दिया है।
रश्मिका मंडाना का रिलेशनशिप टीज़र
2014 में रश्मिका मंडाना ने फिल्म पुष्पा के एक इवेंट में अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर संकेत दिए थे। उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में जवाब देते हुए फैंस को उत्सुक कर दिया था।
रश्मिका मंडाना के अनुसार पार्टनर में जरूरी गुण
रश्मिका मंडाना ने कहा कि उनके लिए रिलेशनशिप में सबसे जरूरी गुण दया और आपसी सम्मान हैं। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो प्यार और देखभाल करता हो।
पार्टनरशिप के रूप में प्यार
रश्मिका मंडाना के अनुसार प्यार का मतलब केवल रोमांस नहीं बल्कि जीवन का साथी होना है। उन्हें कोई चाहिए जो हर ऊँच-नीच में उनके साथ खड़ा रहे।
विजय देवरकोंडा की टीम की पुष्टि
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विजय देवरकोंडा की टीम ने रश्मिका मंडाना के साथ उनकी सगाई की खबर की पुष्टि कर दी है। विवाह फरवरी 2026 में होने की संभावना है।
सगाई समारोह कि जानकारी
सगाई समारोह के विवरण को अभी खुले आम ज़ाहिर नहीं कि है। फैंस इस खबर से उत्साहित और उत्सुक हैं कि वे इसे कैसे मनाएंगे।
रश्मिका मंडाना का वर्क फ्रंट
अन्य प्रोजेक्ट्स
रश्मिका मंडानाकी दूसरी फिल्म कॉकटेल 2 है, जिसमें उनके साथ कृति सेनन और शाहिद कपूर हैं। फैंस उनकी अगली फिल्मों और शादी दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
