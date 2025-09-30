Dhanush की फ़िल्म Idli Kadai कब होगी बड़े पर्दे पर रिलीज़, हो सकती है ये फ़िल्म बड़ी ओपनर!

Dhanush Upcoming Idli Kadai: धनुष की नई फिल्म इडली कड़ई 1 अक्टूबर को ग्लोबल दशहरा रिलीज़ के लिए तैयार है। यह फिल्म एक ग्रामीण ड्रामा है, जिसमें धनुष ने खुद निर्देशन किया है और मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में अरुण विजय, निथ्या मेनन, प्रकाश राज, सत्यराज और शालिनी पांडे जैसे कलाकार हैं। संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार ने दिया है और उनके गाने काफी लोकप्रिय हैं।