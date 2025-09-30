Dhanush की फ़िल्म Idli Kadai कब होगी बड़े पर्दे पर रिलीज़, हो सकती है ये फ़िल्म बड़ी ओपनर!
Dhanush Upcoming Idli Kadai: धनुष की नई फिल्म इडली कड़ई 1 अक्टूबर को ग्लोबल दशहरा रिलीज़ के लिए तैयार है। यह फिल्म एक ग्रामीण ड्रामा है, जिसमें धनुष ने खुद निर्देशन किया है और मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में अरुण विजय, निथ्या मेनन, प्रकाश राज, सत्यराज और शालिनी पांडे जैसे कलाकार हैं। संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार ने दिया है और उनके गाने काफी लोकप्रिय हैं।
धानुष की नई फिल्म 'इडली कड़ई'
धनुष की नई फिल्म इडली कड़ई , जिसमें वह खुद डायरेक्टर है और लीड रोल में हैं, कल यानी 1 अक्टूबर को दशहरा के दिन रिलीज़ के लिए तैयार है।
दशहरा का फायदा
दशहरा की छुट्टी का फायदा उठाते हुए यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
टिकट और बुकिंग
फिल्म के टिकट और बुकिंग कई जगहो पर लगातार बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में पहली फिल्म सुबह 9 बजे से और कुछ जगहो में सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी।
रिचर्ड महेश ने अपनी रिव्यू में लिखा, फ़िल्म #IdlyKadai का असली जादू इसकी पारिवारिक भावना है, जो इसे सबके लिए ख़ास बनाती है। इसकी कहानी बहुत साधारण है, और इसी कारण यह धीरे-धीरे लोगों के बीच हिट होगी। #Dhanush"
इमोशनल और रिफ्रेशिंग कहानी
स्टार कास्ट
फिल्म में अरुण विजय, नित्या मेनन, प्रकाश राज, सत्यराज, शालिनी पांडे और राजकिरण जैसे एक्टरस देखने को मिलेगे।
म्यूजिक
फिल्म का म्यूजिक जी.वी. प्रकाश कुमार ने दिया है। उनके गाने रिलीज़ के बाद से ही म्यूज़िक चार्ट्स में काफी फेसम हैं।
कहानी और किरदार
फिल्म का टीज़र और ट्रेलर पहले ही रिलीज़ हो चुका है। धनुष फिल्म में एक उत्साही शेफ का किरदार निभा रहे हैं। अरुण विजय फिल्म में खलनायक के किरदार में हैं।
बहुभाषी रिलीज़
इडली कड़ई तमिल, तेलुगु और हिंदी में एक साथ रिलीज़ हो रही है। यह फिल्म धनुष के हाल की फिल्मों में सबसे बड़ा ओपनर बनने की उम्मीद रखती है।
दर्शकों की उम्मीदें
फिल्म की सरल लेकिन इमोशनल कहानी, स्टार कास्ट और म्यूजिक ने दर्शकों में उत्साह बढ़ा दिया है। इसे परिवार के साथ देखने के लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस माना जा रहा है।