बॉलीवुड फ्लैशबैक, जब फिल्म ‘रोजा’ ने जीते 11 अवॉर्ड्स और हर गाना बना इतिहास

A Cult Classic That Changed Indian Cinema Forever: साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म ‘रोजा’ ने ए.आर. रहमान के रूप में भारत को एक संगीत का जादूगर बना दिया. जहां, इस फिल्म ने अपनी अनोखी कहानी और जादुई संगीत के दम पर 11 पुरस्कार जीतकर पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया. तो वहीं, इसका संगीत इतना प्रभावशाली था कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और इसने भारतीय सिनेमा में डब की गई फिल्मों की सफलता का एक नया द्वार खोल दिया.