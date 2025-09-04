ये है बॉलीवुड की बिग प्रोजेक्ट फिल्में जो होने वाली थी सुपरहिट मगर नहीं लग पाई बड़े पर्दों, आख़िर क्या थी वजह?
Bollywood Movies That Never Get Released: बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में ऐसी थीं, जिनमें सुपरस्टार्स और महंगे प्रोजेक्ट्स शामिल थे, लेकिन ये कभी रिलीज़ नहीं हो पाईं। कुछ फिल्मों में बजट की समस्या आई, तो कुछ में कानूनी विवाद या निर्देशक का हट जाना वजह बना। शूटिंग पूरी होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए और दर्शकों के सामने कभी नहीं आए।
शिखर
सुभाष घई ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) के साथ फिल्म ‘शिखर’ बनाने की घोषणा की थी। इसके गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और आरंभिक समय भी तय किया गया था। लेकिन उनकी पिछली फिल्म ‘त्रिमूर्ति’ फेल होने के कारण उन्होंने यह महंगी फिल्म रोक दी और इसके बजाय ‘परदेस’ बनाने का फैसला किया।
टाइम मशीन
शेखर कपूर की फिल्म टाइम मशीन में आमिर खान (Aamir Khan), रवीना टंडन (Raveena Tandon), रेखा (Rekha) और नसीरुद्दीन शाह थे। फिल्म की कहानी टाइम ट्रेवल पर थी, जो उस समय नई थी। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन बजट की समस्या और निर्देशक के हट जाने की वजह से फिल्म पूरी नहीं हो पाई।
शूबाइट
शूजीत सरकार की शूबाइट में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म एम. नाइट श्यामलन की कहानी लेबर ऑफ लव पर आधारित थी। पूरी फिल्म शूट हो चुकी थी, लेकिन प्रोडक्शन कंपनियों के बीच कानूनी विवाद के कारण यह आज तक रिलीज नहीं हो पाई।
बंदा ये बिंदास है
रवि चोपड़ा निर्देशित बंदा ये बिंदास है में गोविंदा(Govinda), तब्बू(Tabu), लारा दत्ता(Lara Dutta) और बोमन ईरानी(Boman Irani) थे। फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन हॉलीवुड फिल्म माय कज़िन विनी से समानता को लेकर केस हुआ। बाद में मामला सुलझा, फिर भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी।
मुन्ना भाई चले अमेरिका
लगे रहो मुन्ना भाई की सफलता के बाद इसका सीक्वल *मुन्ना भाई चले अमेरिका* का टीजर आया। फैन्स उत्साहित हुए, लेकिन संजय दत्त के कानूनी मामले और स्क्रिप्ट की दिक्कतों की वजह से यह फिल्म बंद कर दी गई। राजकुमार हिरानी ने अन्य प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया।
लेडीज ओनली
कमल हासन की तमिल फिल्म मगलिर मत्तुम का हिंदी रीमेक लेडीज ओनली बनाया गया था। इसमें रणधीर कपूर, सीमा बिस्वास और शिल्पा शिरोडकर थे। यह फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन बिना किसी साफ वजह के रिलीज़ नहीं की गई और आज तक पर्दे पर नहीं आ सकी।
