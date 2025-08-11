  • Home>
  • Gallery»
  • Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग ।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग ।

स्टार किड्स, आज कल काफी चर्चा में रहने लगे है फिर कही वो उनकी नई फिल्म हो या फिर उनके bold और hot लुक्स। अब देखना ये है की कोनसे star kids इस लिस्ट में शामिल है।

By: Ananya verma Last Updated: August 11, 2025 17:42:45 IST
Follow us on
Google News
Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
1/9

निसा देवगन (Nysa devgn)

निसा, मशहूर एक्टर अजय देवगन की बेटी है। इन्होने अभी तक अपना bollywood डेब्यू तो नहीं किया है लेकिन, अपनी अदाओ से सबको अपना दीवाना पहले ही बनाया हुआ है। यहाँ निसा ने एक तरफ ब्लैक स्विमसूट पहना हुआ है और दूसरी तरफ Multicolour की Swimming Costume पहनी हुई है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
2/9

त्रिशला दत्त (Trishala dutt)

ये संजय दत्त, की बेटी है। इनका भी अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू नहीं हुआ है। ये भी बाकि स्टार किड की तरह अपने Bold Looks के लिए हमेशा चर्चित रहती है। इस तस्वीर में उन्होंने एक तरफ रेड कलर का बॉडी सूट पहना है और दूसरी तरफ, मेहरून कलर का see through डीप नेक वाला टॉप पहना है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
3/9

राशा टंडन (Rasha Tandon)

राशा, मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी है। इन्होने अपना डेब्यू, फिल्म 'Azaad' से किया था। इस फिल्म में मौजूद एक गाना जिसका नाम है, 'Uyi Amma' से इन्हे काफी प्रशंसा मिली और लोगो ने इनको खूब सरहाया भी। साथ ही अपने बोल्ड अवतार के लिए भी काफी मशहूर हो रही है। जैसा की आप अभी देख सकते है, राशा यहाँ ब्लैक कलर का two piece पहना हुआ है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
4/9

ख़ुशी कपूर (Khushi Kapoor)

ख़ुशी, मशहूर एक्टर्स late. श्री देवी जी की और बोनी कपुर की छोटी बेटी है। इनकी बड़ी बहन का नाम Jhanvi kapoor है। ख़ुशी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू Netflix पर रिलीज़ हुई फिल्म Archies से किया था। तस्वीर में आप देख ही सकते है की इनका बोल्ड अवतार कितना आकर्षक और हॉट लग रहा है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
5/9

कृष्णा श्रॉफ (Kirshna shroff)

कृष्णा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की बहन है। कृष्णा श्रॉफ यहाँ पर अपना अवतार दिखते हुए , काफी कॉंफिडेंट और आकर्षक लग रही है। उन्होंने यहाँ रेड और ब्लैक कलर की बिकिनी हुई है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
6/9

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor)

शनाया कपूर, संजय कपूर की बेटी है। शनाया ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म 'आँखों की गुस्ताखियां' से किया था। फिल्म का टाइटल बाद में "bedhadak" कर दिया था। शनाया अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ अपने हॉट अंदाज के लिए भी जाने जाती है। यहाँ आप देख सकते है की उन्होंने दोनों तस्वीर में हरे रंग का बॉडीकॉन सूट और बिकिनी पहनी हुई है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
7/9

सुहाना खान (Suhana khan)

सुहाना खान, बोलीवूड के बादशाह shah rukh khan की बेटी है। इन्होने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू, archies से किया। ये भी अपने हॉट लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। जैसा की आप देख सकते है, यहाँ उन्होंने रेड कलर की 2 पिस बिकिनी पहनी हुई है। अपने पिता की तरह ये भी अपना चार्म दर्शको पर बिखेर रही है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
8/9

पलक तिवारी (Palak Tiwari)

पलक तिवारी, मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी है। इन्होने एक बॉलीवुड सांग में मशहूर सिंगर "hardy sandhu" के साथ 'Bijlee Bijlee' गाने में किया था। गाने में भी अपने अतरंगी ओउत्फिट्स से इन्होने अपने फंस का दिल जीता था। यहाँ भी इन्होने ब्लॉक बिकिनी पहनी हुई है।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

इस समाचार में शामिल तस्वीरें और जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों एवं सोशल मीडिया पोस्ट से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल पाठकों को मनोरंजन एवं फैशन ट्रेंड की जानकारी देना है। किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने या अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। सभी तस्वीरों के अधिकार उनके मूल मालिक/क्रिएटर के पास सुरक्षित हैं।

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग । - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?