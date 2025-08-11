Bold एंड beautiful, स्टार किड्स की ये बिकिनी लुक ने लगाई पूरे इंटरनेट पर आग ।

राशा टंडन (Rasha Tandon)

राशा, मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी है। इन्होने अपना डेब्यू, फिल्म 'Azaad' से किया था। इस फिल्म में मौजूद एक गाना जिसका नाम है, 'Uyi Amma' से इन्हे काफी प्रशंसा मिली और लोगो ने इनको खूब सरहाया भी। साथ ही अपने बोल्ड अवतार के लिए भी काफी मशहूर हो रही है। जैसा की आप अभी देख सकते है, राशा यहाँ ब्लैक कलर का two piece पहना हुआ है।