फैशन और खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बो, Shraddha Kapoor के इन बोल्ड अवतार और अंदाज ने जीता सबका दिल।
Shraddha kapoor, बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। इन्होने अपने करियर में कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। साथ ही साथ ये अपने क्यूट और हॉट लुक्स के लिए हमेशा चर्चित रहती है। तो आज हम देखेंगे उनके कुछ ऐसे लुक्स जिन्हे देख कर आपका दिल और दिमाग दोनों ख़ुशी से झूम उठेंगे।
श्रद्धा फिरोजी बिकिनी पहने हुए (Shraddha in Firozi Bikini)
श्रद्धा ने यहाँ फिरोजी कलर की बिकिनी पहनी हुई है और वो समुद्र में, पोज करती नजर आ रही है। श्रद्धा का ये पोज काफी रिलैक्स्ड और सुकून भरा दिखाई दे रहा है।
गोल्डन शिम्मरी ऑउटफिट (Golden shimmery outfit)
श्रद्धा इस ऑउटफिट में काफी ग्लैमरस लग रही है। ये लुक पार्टी या डांस के लिए स्टाइल किया गया है। फोटो में लाइटिंग, ऑउटफिट के ग्लो को हाईलाइट कर रही है।
डीप नैक ड्रेस (deep neck dress)
यहाँ श्रद्धा ने एक पिले रंग की डीप नैक ड्रेस पहने हुए है। मूवमेंट के कारण ये शॉट काफी नेचुरल लग रहा है।
लाल और सफेद रंग का क्रॉप टॉप (Red and white crop top)
श्रद्धा का ये लाल और सफेद रंग का स्ट्रिप्स वाला क्रॉप टॉप, डेनिम शॉर्ट्स के साथ स्टाइल किया है। ये एक कैसुअल और फंकी लुक है।
ग्रीन बिकिनी सेट में श्रद्धा (Shraddha in Green Bikini set)
इस ग्रीन बिकिनी सेट के उपर श्रद्धा ने ब्राउन कलर का शृंग पहना हुआ है। बैकग्राउंड में रेत और पेड़ होने की वजह से ये लुक और भी डैशिंग लग रहा है।
रेड शिम्मरी बॉडीकॉन ड्रेस (Red shimmery Bodycon dress)
श्रद्धा ने इस रेड शिम्मरी बॉडीकॉन सूट के साथ हाई बूट्स पहने है। तस्वीर में स्टेज लाइटिंग और ऑउटफिट का मेल काफी पावरफुल लुक दे रहा है।
Disclaimer
इस में दर्शाई गई सभी तस्वीरें केवल फ़ैशन, फ़िल्मी दृश्यों और पब्लिक इवेंट्स के संदर्भ में हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सेलिब्रिटी के स्टाइल को दर्शाना है। किसी भी प्रकार से इनका उपयोग अपमानजनक, आपत्तिजनक या गलत संदर्भ में करना उचित नहीं है। तस्वीरों के सभी अधिकार संबंधित फ़ोटोग्राफ़र, प्रोडक्शन हाउस और मीडिया स्रोतों के पास सुरक्षित हैं।