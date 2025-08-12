Sara Ali khan ने दिखाया हॉटनेस का नया जलवा, इन बिकिनी लुक्स को देख ठहर जाएंगी आपकी दिल की धड़कनें
Sara Ali Khan जो की एक जाना मन नाम है। सारा एक बेहद, मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इन्होने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट दी है। Sara सिर्फ अपने फिल्मो के लिए ही नहीं बल्कि अपने Bold और Hot लुक्स के लिए सुर्खियों में रहती है। सारा अली खान के इस जन्मदिन पर यहाँ है कुछ ऐसे तस्वीरें जो बना देंगी आपको दीवाना और ये तस्वीरें देखे बिना आप रहे नहीं पाएंगे।
पिंक बिकिनी में सारा (Sara in pink bikini)
सारा ने पूल के किनारे डेक पर लेटी हुई है। सारा ने गुलाबी/पिंक रंग की बिकिनी पहनी हुई है सफेद रंग की शॉर्ट्स। उन्होंने एक हाथ माथे पर रखा हुआ है जिससे धुप से बचने के साथ साथ एक कैंडिड शॉट भी दे सके।
ड्यूल कलर बिकिनी (Dual color bikini)
सारा यहाँ बीच के किनारे, नारंगी रंग की बिकिनी टॉप और गुलाबी रंग की हाई वैस्ट बॉटम पहने हुए नजर आ रही है। साथ ह सनग्लासेस भी लगाए हुए है।
मल्टीकलर बिकिनी (Multicolor bikini)
समुद्र के किनारे सारा ने रंग बिरंगी स्ट्रिप्स पैटर्न वाली ऑफ शोल्डर बिकिनी पहने हुई दिखाई दे रही है। Sara ने आस्मां की तरफ मुँह कर रहा है और सर के पीछे द्दोनो हाथ रखे है। इज पोज में साफ़ नजर आ रहा है की, सारा काफी रिलैक्स्ड है।
एनिमल प्रिंट बिकिनी (Animal print bikini)
सारा इस तस्वीर में एनिमल स्टाइल प्रिंट की बिकिनी पहने हुए नजर आ रही है। इस में वो काफू बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है।
ब्लैक एंड वाइट स्लिट गाउन (Black and white slit gown)
काले और सफेद रंग के स्लिट गाउन में, सारा एक दम डैशिंग और हॉट लुक में नजर आ रही है। सारा सीधा कैमरा की तरफ देख रही है, जिससे ये लुक काफी कॉंफिडेंट भी लग रहा है।
रेनबो प्रिंट बिकिनी (Rainbow print bikini)
इन तस्वीरो को देख कर लग रहा है की Sara के पास बिकिनी अच्छा खासा कलेक्शन है। यहाँ वो स्विमिंग पूल रेनबो प्रिंट की हाई टाई वाली बिकिनी पहने हुए नजर आ रही है।