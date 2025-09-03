वजन बढ़ा तो किया ट्रोल, पतली हुई तो भी हुई ट्रोल मिस यूनिवर्स, Harnaaz Kaur Sandhu के साथ क्यों हो रही है बॉडी शेमिंग?

Miss Universe Harnaaz Kaur Sandhu: मिस यूनिवर्स बनने के बाद, हरनाज़ संधू का वज़न बढ़ गया था, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। उन्होंने बताया कि यह सेलियाक रोग के कारण हुआ था। बाद में, उन्होंने अपनी आने वाली फ़िल्म ‘बागी 4‘ के लिए वज़न कम किया और फिट हो गईं। लेकिन अब जब वह पतली हो गई हैं, तो लोग उन्हें “बहुत पतली“ कहकर फिर से ट्रोल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग उन्हें किसी भी हालत में खुश नहीं रख पा रहे हैं।