वजन बढ़ा तो किया ट्रोल, पतली हुई तो भी हुई ट्रोल मिस यूनिवर्स, Harnaaz Kaur Sandhu के साथ क्यों हो रही है बॉडी शेमिंग?
Miss Universe Harnaaz Kaur Sandhu: मिस यूनिवर्स बनने के बाद, हरनाज़ संधू का वज़न बढ़ गया था, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। उन्होंने बताया कि यह सेलियाक रोग के कारण हुआ था। बाद में, उन्होंने अपनी आने वाली फ़िल्म ‘बागी 4‘ के लिए वज़न कम किया और फिट हो गईं। लेकिन अब जब वह पतली हो गई हैं, तो लोग उन्हें “बहुत पतली“ कहकर फिर से ट्रोल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग उन्हें किसी भी हालत में खुश नहीं रख पा रहे हैं।
हरनाज कौर संधू ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब
तस्वीरों में दिख रही एक्ट्रेस हरनाज कौर संधू हैं। साल 2021 में, हरनाज़ कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता था, जिससे भारत का नाम रोशन हुआ। उस समय उनकी फिजिक बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी की एक ब्यूटी क्वीन की होती है।
ताज जीतने के बाद हरनाज कौर संधू का बढ़ा वजन
मिस यूनिवर्स बनने के बाद, हरनाज कौर संधू का वजन बढ़ने लगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनका चेहरा और शरीर पहले से थोड़ा मोटा लग रहा है। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।
हरनाज कौर संधू को लोगों ने किया बॉडी शेम
जब हरनाज कौर संधू का वजन बढ़ा, तो कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। उन्हें "फैट" और "मोटी" जैसे कमेंट्स मिले। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उन्हें सेलियाक रोग है, जिसकी वजह से उनके शरीर में सूजन और वजन बढ़ जाता है।
हरनाज कौर संधू का फिट होने का सफर
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरनाज़ कौर संधू ने फिर से खुद को फिट किया है। हरनाज कौर संधू ने अपनी आने वाली फिल्म 'बागी 4' के लिए काफी मेहनत की है और अपना वजन कम किया है।
अब लोग कह रहे हैं बहुत पतली हो गई है हरनाज कौर संधू
अब जब हरनाज कौर संधू फिर से फिट हो गई हैं, तो लोग उन्हें "बहुत पतली" कह रहे हैं। उन्हें फिर से ट्रोल किया जा रहा है कि वह बहुत ज्यादा दुबली हो गई हैं।
लोगों को कभी खुश नहीं कर सकती
हरनाज कौर संधू का ये सफर दिखाता है कि लोग कभी खुश नहीं होते। पहले जब वह मोटी थीं, तो उन्हें ट्रोल किया गया और अब जब वह पतली हैं, तो भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।
