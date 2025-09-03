बिग बॉस 19 में अपनी अदाएं बिखेर रहीं नेहल चुडासम जीत चुकी हैं ये खिताब, जिसने करियर में लगाए चार चांद
Nehal Chudasama in Bigg Boss 19: नेहल चुडासमा बिग बॉस 19 की एक मशहूर कंटेस्टेंट हैं। वो एक मॉडल, एक्ट्रेस और फिटनेस कोच भी हैं। उन्होंने 2018 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता था। नेहल अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि पहले लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 20 किलो वजन कम किया था।
नेहल चुडासमा का इंट्रोडक्शन
नेहल चुडासमा बिग बॉस 19 की पॉपुलर कंटेस्टेंट है। नेहल चुडासमा इन दिनों तान्या मित्तल से घर के अंदर झगड़ों को लेकर चर्चा में है। ये पेशे से मॉडल, एक्ट्रेस और फिटनेस कोच है।
नेहल चुडासमा का जन्म और परिवार के बारे में
नेहल चुडासमा का जन्म 22 अगस्त 1996, मुंबई में हुआ था। नेहल चुडासमा के परिवार में उनके पिता और एक छोटा भाई है। इनकि माँ का निधन हो चुका है।
नेहल चुडासमा कि पढ़ाई
नेहल चुडासमा ने मुंबई से स्कूलिंग पूरी की थी। नेहल चुडासमा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था।
नेहल चुडासमा का करियर और उनकि उपलब्धियाँ
नेहल चुडासमा 2018 में मिस दीवा यूनिवर्स बनीं थी। नेहल चुडासमा ने भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया था। नेहल चुडासमा फिटनेस फोकस्ड और ब्यूटी क्वीन के रूप में काफी मशहूर है।
नेहल चुडासमा हुई थी, बॉडी शमेड़
नेहल चुडासमा ने घर में बताया कि वो कई बार बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं है। नेहल चुडासमा ने सिर्फ 3 महीने में 20 किलो वज़न कम किया था।
नेहल चुडासमा के परिवार ने दिया साथ
नेहल चुडासमा को जब बिग बॉस में आने का ऑफर मिला तो पिता ने सपोर्ट नहीं किया था। नेहल चुडासमा के छोटे भाई ने 400 रुपये देकर उनका हौसला बढ़ाया था।
