बिग बॉस 19 में अपनी अदाएं बिखेर रहीं नेहल चुडासम जीत चुकी हैं ये खिताब, जिसने करियर में लगाए चार चांद

नेहल चुडासमा का करियर और उनकि उपलब्धियाँ

नेहल चुडासमा 2018 में मिस दीवा यूनिवर्स बनीं थी। नेहल चुडासमा ने भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया था। नेहल चुडासमा फिटनेस फोकस्ड और ब्यूटी क्वीन के रूप में काफी मशहूर है।